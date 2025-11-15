قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تحت رعاية قرينة الرئيس.. انطلاق مبادرة “أسرتي قوتي” بالإسكندرية

انطلاق "أسرتي قوتي" بمحافظة الإسكندرية
انطلاق "أسرتي قوتي" بمحافظة الإسكندرية
أحمد بسيوني

شهدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية والمهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الاسكندرية اليوم انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة “أسرتي قوتي” برعاية قرينة الرئيس انتصار السيسي، وتنظيم محافظة الإسكندرية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف دعم وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

حضرت الفعاليات الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والتي حرصت على متابعة الأنشطة الميدانية المقدمة للأطفال والأسر.

وأكدت الشريف أن وزارة الشباب والرياضة تستمر في تقديم كل سبل الدعم لتعزيز دمج ذوي الهمم في المجتمع، وتوفير البرامج الرياضية والترفيهية الملائمة لهم.

وضم اليوم فقرات مميزة ودعم رياضي لذوي الهمم حيث قدّم فريق الكاراتيه بمركزي شباب الأنفوشي والنصر عرضًا رياضيًا قويًا للأطفال من ذوي الهمم، نال إشادة الحضور، ضمن سلسلة الأنشطة الترفيهية والرياضية التي حرصت مديرية الشباب والرياضة على تقديمها خلال فعاليات اليوم.

فعاليات اليوم تضمنت افتتاح القافلة الطبية والعلاجية وتقديم خدمات في عدة تخصصات للأطفال والبالغين وتم تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون سمع وتوزيع سماعات الأذن للأطفال من ذوي الإعاقة السمعي وفقرات فنية ورياضية ومسابقات ترفيهية للأطفال وعروض كاراتيه لذوي الهمم من تقديم فريق ذوي الهمم لمركز شباب الانفوشي والنصر، وذلك بحضور القيادات التنفيذية و تم المرور على الأنشطة الميدانية.

واختُتمت الفعاليات بإعلان عدد من التوصيات الداعمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم خلال المراحل المقبلة من المبادرة.

تأتي هذه المشاركة في اطار توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالمشاركات في كافه فاعليات ذوي الهمم.

