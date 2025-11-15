قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 3 أشخاص تحرشوا بفتاة بالغربية
غطاها وشغل التكيف.. القبض على المتهم بقتل زوجته في جسر السويس
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

عمرو يوسف يثير تفاعلاً واسعًا بعد ظهوره مع جوارديولا وتعليقه الطريف عن مرموش

جوارديولا وعمرو يوسف
جوارديولا وعمرو يوسف
يارا أمين

أثار الفنان عمرو يوسف التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شارك جمهوره بمجموعة صور جمعته بالمدرب العالمي بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

الصور ظهرت من أجواء العمل على إعلان جديد يجمع بين الطرفين، وهو التعاون الذي من المقرر الكشف عنه خلال الفترة المقبلة.

عمرو يوسف حرص على إضافة تعليق فكاهي إلى منشوره، حيث كتب معلقًا على الصور: “ومرموش عامل إيه معاك صحيح؟”.

وهو تعليق عفوي أضحك المتابعين، خاصة لكونه إشارة إلى اللاعب المصري عمر مرموش الذي يحظى باهتمام جماهيري واسع.

رد فعل الجمهور

وتفاعل الجمهور مع المنشور كان كبيرًا، إذ أشاد الكثيرون باللقاء غير المتوقع بين يوسف وجوارديولا، وفيهم من وصف الصور بإنها ذكاء اصطناعي، واعتبروه مزيجًا لطيفًا يجمع بين عالم الفن وكرة القدم، بينما عبّر آخرون عن انتظارهم لمعرفة تفاصيل الإعلان الذي ظهر النجمان في كواليسه

