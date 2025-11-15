عمرو يوسف يثير تفاعلاً واسعًا بعد ظهوره مع جوارديولا وتعليقه الطريف عن مرموش

أثار الفنان عمرو يوسف التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شارك جمهوره بمجموعة صور جمعته بالمدرب العالمي بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

الصور ظهرت من أجواء العمل على إعلان جديد يجمع بين الطرفين، وهو التعاون الذي من المقرر الكشف عنه خلال الفترة المقبلة.

عمرو يوسف حرص على إضافة تعليق فكاهي إلى منشوره، حيث كتب معلقًا على الصور: “ومرموش عامل إيه معاك صحيح؟”.

وهو تعليق عفوي أضحك المتابعين، خاصة لكونه إشارة إلى اللاعب المصري عمر مرموش الذي يحظى باهتمام جماهيري واسع.

رد فعل الجمهور

وتفاعل الجمهور مع المنشور كان كبيرًا، إذ أشاد الكثيرون باللقاء غير المتوقع بين يوسف وجوارديولا، وفيهم من وصف الصور بإنها ذكاء اصطناعي، واعتبروه مزيجًا لطيفًا يجمع بين عالم الفن وكرة القدم، بينما عبّر آخرون عن انتظارهم لمعرفة تفاصيل الإعلان الذي ظهر النجمان في كواليسه