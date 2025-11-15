قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على 3 أشخاص تحرشوا بفتاة بالغربية
غطاها وشغل التكيف.. القبض على المتهم بقتل زوجته في جسر السويس
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشهد التجربة العملية للمنظومة الإلكترونية لمراقبة مسارات نقل المخلفات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

 أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن بدء الخطوات العملية نحو تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتتبع مسارات سيارات المخلفات، بهدف تعزيز الرقابة والشفافية وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد،  حيث تعمل محافظة الجيزة على تطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية بما يضمن تحسين مستوى النظافة والحد من الممارسات العشوائية خلال عمليات النقل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


وقد شهد محافظ الجيزة التجربة العملية للمنظومة الإلكترونية لمراقبة مسارات سيارات نقل المخلفات من مختلف أنحاء المحافظة وحتى وصولها إلى المقالب العمومية المعتمدة وذلك بمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، معلنًا بدء التطبيق الفعلي للمنظومة على مختلف المسارات المخصصة لسير سيارات نقل المخلفات.

وأوضح محافظ الجيزة أن المنظومة تهدف إلى ضبط حركة نقل المخلفات من نقاط التجميع وحتى المقالب المخصصة لها، بما يعزز الحفاظ على البيئة ويقضي على الظواهر السلبية الناجمة عن إلقاء المخلفات بالأماكن الغير مخصصة لها أو تطايرها خلال عمليات النقل.
وتابع المحافظ مراحل عمل المنظومة للتأكد من استيعاب العاملين لجميع مراحل التشغيل والقدرة على التحكم الكامل في عناصر العمل بما يضمن نجاح المنظومة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
كما استمع المحافظ إلى شرح قدمه رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومسؤول الشركة المنفذة حول مكونات المنظومة وآلية عملها، والتي تشمل تسجيل بيانات سيارات نقل المخلفات قبل التحميل وبعده، بالإضافة إلى رصد الوزن المسجّل عند الوصول إلى المقلب العمومي، لضمان تتبع الحمولة كاملة من نقطة الانطلاق وحتى عملية التفريغ دون أي فاقد حيث يتم استخدام الكروت الممغنطة وكاميرات المراقبة في منظومة العمل . 
وشدد المحافظ على أهمية التدريب المستمر وتنفيذ التجارب العملية للعاملين، وتطوير آليات التشغيل لمواكبة أي تحديثات مستقبلية.
ووجّه محافظ الجيزة السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع رئيس مدينة الجيزة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل للإسراع في تعميم المنظومة، وتوفير المتطلبات الفنية والبشرية اللازمة لتطبيقها بالأحياء والمراكز والمدن، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة.
وأكد المهندس عادل النجار أن تطبيق المنظومة الإلكترونية لمتابعة مسارات نقل المخلفات يمثل نقلة جادة في أسلوب إدارة العمل، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو قصور في عمليات النقل، وأن التقارير الرقمية الصادرة عن المنظومة ستكون مرجعًا أساسيًا في تقييم الأداء ومحاسبة المقصرين.

شهد التجربة كل من: محمد مرعي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، إلى جانب مسؤولي الشركة المنفذة للمنظومة والمشرفة على الأعمال.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة جمع المخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

ترشيحاتنا

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم السبت 15-11-2025

وزير المالية و رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

المالية: ملتزمون بزيادة مساهمات القطاع الخاص فى العمل المناخي والاقتصاد الأخضر

ذهب

«آي صاغة»: الذهب يتراجع تحت ضغط جني الأرباح وتشديد لهجة الفيدرالي الأمريكي

بالصور

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد