الرئيس اللبناني يطلب تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

طلب رئيس لبنان العماد جوزاف عون من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة ، رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية يتخطى الخط الأزرق الذي تم رسمه بعد الانسحاب الإسرائيلي في عام 2000 .



وأشار الرئيس اللبناني -وفقا للوكالة اللبنانية للإعلام اليوم /السبت/- إلى إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة التي تدحض النفي الاسرائيلي لبناء الجدار ، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الاسرائيلي، أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.



كما تؤكد التقارير الدولية أن قوة " اليونيفيل " أبلغت إسرائيل بوجوب إزالة الجدار، لاسيما وأن استمرار وجود اسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

