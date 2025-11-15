الزراعة الفلبينية: الأضرار بسبب الأعاصير تسجل 62.6 مليون دولار

كشفت وزارة الزراعة الفلبينية عن تضرر محصول الأرز ومحاصيل أخري في وقت سابق من هذا الشهر بسبب إعصارا "كالمايجي وفونغ وونغ".

وأوضحت الوزارة - في تقرير نقلته وكالة "بلومبرج"، اليوم /السبت/ - أن إجمالي الأضرار الزراعية بلغ نحو 3.7 مليار بيزو (62.6 مليون دولار)، متوقعة حدوث المزيد من الخسائر مع استمرار التقييمات.

وأشارت إلى أن أكثر من 19 مليون طن من الأرز والذرة والمحاصيل الأخرى فقدت، بينما تضرر نحو 36630 هكتارا (90515 فدانا) من الأراضي الزراعية، ونحو 55 ألف مزارع.

وتراجع نمو الإنتاج الزراعي خلال الربع الأخير من العام الجاري مع اجتياح الأعاصير، حيث أثارت فضيحة فساد تتعلق بمشاريع للسيطرة على الفيضانات بمليارات البيزو احتجاجات وهزت الثقة في الحكومة.