مساعد وزير الثقافة يزور طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا

بتوجيهات من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قام اللواء خالد اللبان، مساعد الوزير لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعمرو البسيوني القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، بزيارة عاجلة لمستشفى طيبة بإسنا بمحافظة الأقصر، للاطمئنان على طلاب أسوان المصابين في حادث الأتوبيس الذي تعرضوا له بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا أثناء عودتهم من مشاركتهم في أسبوع "أهل مصر" بالإسماعيلية.

وتفقد مساعد الوزير والوكيل الدائم يرافقهما محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، الحالات المصابة واستمعوا لتقرير من الفريق الطبي حول تطورات العلاج، حيث أكد اللبان توفير كل سبل الدعم والرعاية لحين تماثلهم للشفاء ونقل لهم رسالة دعم من وزير الثقافة واطمئنانه على استقرار حالتهم حتى تعافيهم التام.

وقدم اللبان والبسيوني خالص التعازي لأسر الفقيدتين، داليا سليمان مشرفة الفوج، والطفلة سلوان مرزوق، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأكدا استمرار التنسيق مع الجهات الصحية بمحافظتي الأقصر وأسوان لضمان أفضل رعاية للطلاب حتى عودتهم سالمين إلى ذويهم.