زيلينسكي يعلن عن اتفاقيات جديدة مع شركاء أوكرانيا تشمل إمدادات الغاز

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، الأحد، عن اتفاقيات جديدة مع شركاء بلاده، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز إلى أوكرانيا، لتعويض خسائر الإنتاج الأوكراني جراء الضربات الروسية.

وقال زيلينسكي، في خطاب نشر على موقع “فيسبوك”: "لن نضيع يوما واحدا من أجل أوكرانيا، واليوم أعددنا بالفعل اتفاقية مع اليونان بشأن الغاز لأوكرانيا، ستكون هذه الاتفاقية مصدرا إضافيا لإمدادات الغاز لتأمين مسارات استيراد الغاز لفصل الشتاء قدر الإمكان.. لدينا بالفعل اتفاقيات لتمويل الواردات، وسنغطي احتياجات ما يقرب من ملياري يورو لواردات الغاز لتعويض خسارة الإنتاج الأوكراني جراء الضربات الروسية".

وأضاف أن الحكومة الأوكرانية خصصت أموالا لتمويل الواردات، بمساعدة بنوك أوروبية - بضمانات من المفوضية الأوروبية، كما تقدم البنوك الأوكرانية المساعدة، وكذلك النرويج، ويتواصل العمل بنشاط مع الشركاء الأمريكيين، مؤكدا أنه سيتم توفير التمويل الكامل.

ومضى قائلا: "نوفر فرصا واسعة لإمدادات الشتاء، لا سيما من خلال شركائنا البولنديين، ونعمل بنشاط مع أذربيجان، ونعتمد على عقود طويلة الأجل".

وأشار إلى أنه تم أيضا إعداد اتفاقية تاريخية مع فرنسا، ستعزز بشكل كبير قدرات الطيران القتالي الأوكراني، والدفاع الجوي، وغيرها من القدرات الدفاعية.