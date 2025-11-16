​الصراع والتنافس يشعل المنافسة على مقاعد النواب في جنوب سيناء

​تشهد محافظة جنوب سيناء سباقاً انتخابياً حامياً لمجلس النواب 2025، حيث يتسارع المرشحون لعقد لقاءات جماهيرية واسعة ومسيرات بالسيارات في مختلف مدن المحافظة.

تهدف الجهود إلى عرض البرامج الانتخابية على المواطنين، وإجراء حوارات نقاشية للاستماع إلى مطالبهم، وطرح الرؤى المستقبلية لتحقيقها.

​لأول مرة، تدخل هذه الانتخابات البرلمانية بقوة أعداد كبيرة من أبناء القبائل البدوية، إلى جانب المرشحين الوافدين، ما أدى إلى ارتفاع حدة التنافس بشكل غير مسبوق. ففي الدائرة الأولى "خليج العقبة"، يتنافس أربعة مرشحين من القبائل البدوية مقابل اثنين.

. أما في الدائرة الثانية "خليج السويس"، فيخوض المنافسة ستة مرشحين من القبائل البدوية واثنان من الحضر، الأمر الذي أحدث انقساماً واضحاً في الأصوات.

​وفي سياق الحراك الحزبي، نظم حزب مستقبل وطن مسيرات سيارات جابت المدن لدعم مرشحيه على المقاعد الفردية ومقاعد القائمة. كذلك، نظمت أحزاب الجبهة الوطنية وحماة الوطن مؤتمرات حاشدة ومسيرات لدعم مرشحيها. ويستمر المرشحون الفرديون في الدائرتين بجولاتهم على الشوارع التجارية للقاء المواطنين والتجار، بالإضافة إلى عقد لقاءات جماهيرية حاشدة.

​تندرج جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن تبدأ فترة الصمت الدعائي يوم 20 نوفمبر الجاري. تليها الانتخابات في الخارج يومي 21 و 22 نوفمبر، بينما تُجرى في الداخل يومي 24 و 25 من الشهر نفسه.

يتنافس في المحافظة إجمالاً 14 مرشحاً على المقاعد الفردية: 6 مرشحين في الدائرة الأولى (ومقرها قسم شرطة أول شرم الشيخ)، و 8 مرشحين في الدائرة الثانية (ومقرها قسم شرطة الطور). وقد جرى استبعاد عدد من المرشحين في كلتا الدائرتين لعدم استيفائهم الشروط القانونية.