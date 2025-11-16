قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وضع مسئول شركة بترول حكومية على قوائم المنع والتحفظ على الأموال
أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم
أخبار السيارات | إرشادات هامة للحفاظ على رديتر السيارة .. مواصفات كاي ي اكس 7 موديل 2026 الجديدة
خلال افتتاح محطات بحرية بميناء شرق بورسعيد.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي
إحالة مسئول بالتمريض بمستشفي عين شمس هـ تك عرض مريضة على السرير.. خاص
بيراميدز يقدم عرضًا ماديًا إلى آليو ديانج.. تفاصيل
الألسكو تطالب بتحرك عاجل لدعم الطلاب والمعلمين في الأراضي المحتلة
«أهلي 2005» يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية للشباب
الرئيس السيسي: الدولة عملت على تعظيم مواردها من قطاعات السكة الحديد والطرق والمحاور
المقدم 200 ألف.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر2025
في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا للأمن السيبراني
قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

​الصراع والتنافس يشعل المنافسة على مقاعد النواب في جنوب سيناء

مسيرة لحزب مستقبل وطن
مسيرة لحزب مستقبل وطن

​تشهد محافظة جنوب سيناء سباقاً انتخابياً حامياً  لمجلس النواب 2025، حيث يتسارع المرشحون لعقد لقاءات جماهيرية واسعة ومسيرات بالسيارات في مختلف مدن المحافظة.

تهدف الجهود إلى عرض البرامج الانتخابية على المواطنين، وإجراء حوارات نقاشية للاستماع إلى مطالبهم، وطرح الرؤى المستقبلية لتحقيقها.

​لأول مرة، تدخل هذه الانتخابات البرلمانية بقوة أعداد كبيرة من أبناء القبائل البدوية، إلى جانب المرشحين الوافدين، ما أدى إلى ارتفاع حدة التنافس  بشكل غير مسبوق. ففي الدائرة الأولى "خليج العقبة"، يتنافس أربعة مرشحين من القبائل البدوية مقابل اثنين.

. أما في الدائرة الثانية "خليج السويس"، فيخوض المنافسة ستة مرشحين من القبائل البدوية واثنان من الحضر، الأمر الذي أحدث انقساماً واضحاً في الأصوات.

​وفي سياق الحراك الحزبي، نظم حزب مستقبل وطن مسيرات سيارات جابت المدن لدعم مرشحيه على المقاعد الفردية ومقاعد القائمة. كذلك، نظمت أحزاب الجبهة الوطنية وحماة الوطن مؤتمرات حاشدة ومسيرات لدعم مرشحيها. ويستمر المرشحون الفرديون في الدائرتين بجولاتهم على الشوارع التجارية للقاء المواطنين والتجار، بالإضافة إلى عقد لقاءات جماهيرية حاشدة.

​تندرج جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن تبدأ فترة الصمت الدعائي يوم 20 نوفمبر الجاري. تليها الانتخابات في الخارج يومي 21 و 22 نوفمبر، بينما تُجرى في الداخل يومي 24 و 25 من الشهر نفسه.

يتنافس في المحافظة إجمالاً 14 مرشحاً على المقاعد الفردية: 6 مرشحين في الدائرة الأولى (ومقرها قسم شرطة أول شرم الشيخ)، و 8 مرشحين في الدائرة الثانية (ومقرها قسم شرطة الطور). وقد جرى استبعاد عدد من المرشحين في كلتا الدائرتين لعدم استيفائهم الشروط القانونية.

جنوب سيناء انتخابات النواب صراع تنافس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

عقوبة القتل الخطأ

تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات

بالصور

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

فيديو

بسمه وهبه ومايا دياب ودينا الشربيني

اخرسي يا حشرية.. خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب دينا الشربيني

نفي

تزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النواب

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد