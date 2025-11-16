محطة السويس للسيارات أرث وتراث مقدم من الرئيس السيسي للعالم..تفاصيل

قال الرئيس التنفيذي للموانئ والمحطات بشركة افريقا جلوبال لوجيستك، إن افتتاح محطة السويس للسيارات تعد محطة سيارات متطورة على أحدث طراز، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متابعا: أعرب عن خالص امتناني للرئيس السيسي على رؤيته وإصراره لتحويل شرق بورسعيد إلى مركز عالمي للنتجارة والخدمات اللوجيستية.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، أن المشروع سيحقق الرفاهية لمدينة بورسعيد والمنطقة بالكامل، وهو دليل على تميز الشعب المصري.

وأوضح أن بناء مشروع مثل هذا يدل على قوة الدولة المصرية، محطة السويس للسيارات ستكون بمثابة البوابة الرئيسية لاستقبال السيارات من حول العالم، فهي بمثابة أرث وتراث مقدم من الرئيس السيسي، وسيساهم في دعم مساعدة مصر والعالم.

ولفت إلى أن شرق بورسعيد ليس مجرد منطقة استراتيجية، بل هو يعد بمثابة أهرامات جديدة تبنى باستخدام التكنولوجيا والتطور.





