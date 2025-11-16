قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
الميركاتو يشتعل مبكرا.. من يقترب من خلافة محمد صلاح في ليفربول؟
الرئيس السيسي يشاهد عرضاً لفيلم تسجيلي عن منطقة شرق بورسعيد المتكاملة
ندوة بجامعة بني سويف التكنولوجية حول نبذ التعصب الرياضي
الرئيس السيسي: الإرادة والعمل الجاد مكنا مصر من تحقيق الأهداف المرجوة
السيسي: مصر تشهد ثمرة الإنجاز بقطاعات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمحاور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

محطة السويس للسيارات أرث وتراث مقدم من الرئيس السيسي للعالم..تفاصيل

الرئيس التنفيذي للموانئ والمحطات بشركة افريقا جلوبال لوجيستك
الرئيس التنفيذي للموانئ والمحطات بشركة افريقا جلوبال لوجيستك
إسراء صبري

قال الرئيس التنفيذي للموانئ والمحطات بشركة افريقا جلوبال لوجيستك، إن افتتاح محطة السويس للسيارات تعد محطة سيارات متطورة على أحدث طراز، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، متابعا: أعرب عن خالص امتناني للرئيس السيسي على رؤيته وإصراره لتحويل شرق بورسعيد إلى مركز عالمي للنتجارة والخدمات اللوجيستية.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، أن المشروع سيحقق الرفاهية لمدينة بورسعيد والمنطقة بالكامل، وهو دليل على تميز الشعب المصري.

وأوضح أن بناء مشروع مثل هذا يدل على قوة الدولة المصرية، محطة السويس للسيارات ستكون بمثابة البوابة الرئيسية لاستقبال السيارات من حول العالم، فهي بمثابة أرث وتراث مقدم من الرئيس السيسي، وسيساهم في دعم مساعدة مصر والعالم.

ولفت إلى أن شرق بورسعيد ليس مجرد منطقة استراتيجية، بل هو يعد بمثابة أهرامات جديدة تبنى باستخدام التكنولوجيا والتطور.



https://www.youtube.com/live/fpHHGQWVyOA

افريقا جلوبال محطة السويس محطة السويس للسيارات قناة السويس بورسعيد

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

