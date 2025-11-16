في ختام تعاملات الأحد| اللون الأحمر يسيطر على أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 34 مليار جنيه

أداء أسواق المال العربية مطلع تعاملات الأسبوع:

-البورصة المصرية تربح 34 مليار جنيه

-تراجع المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق منخفضا

سيطر اللون الأحمر علي أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت بورصة مصر وتراجعت بورصات الكويت، قطر والسعودية، مسقط والأردن، بينما أسواق المال الإماراتية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد، وتستأنف تداولاتها غدا الإثنين.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.925 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 41211 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 50961 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 18619 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 4492 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 16267 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 4332 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (125.05) نقطة، ليصل إلى مستوى (11052.61) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (2.6) مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (157) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (27) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (228) شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (292.36) نقطة، ليصل إلى مستوى (23950.02) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3) ملايين سهم.

بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم ، على تراجع مؤشراتها، حيث سجل مؤشرها العام انخفاضا بنحو 55.40 نقطة بما نسبته 0.62% ليصل إلى مستوى 8838.35 نقطة، إذ جرى تداول نحو 453 مليون سهم عبر 24 ألفا و123 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 96.5 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 46.57 نقطة، بما نسبته 0.55% ليصل إلى مستوى 8407.78 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 230 مليون سهم من خلال 15 ألفا و111 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 35.3 مليون دينار كويتي.



كذلك انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 60.34 نقطة بما نسبته 0.64% ليصل إلى مستوى 9382.50 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 223 مليون سهم عبر 9012 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 61.1 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر "رئيسي 50" تراجعا بنحو 69.50 نقطة بما نسبته 0.81% ليصل إلى مستوى 8496.40 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 118 مليون سهم عبر 7524 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 20.2 مليون دينار كويتي.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة "مسقط 30"، اليوم، عند مستوى 5659.53 نقطة منخفضا 64 نقطة وبنسبة 1.12% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 5723.50 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 30 مليونا و214 ألفا و501 ريال عماني، مرتفعة بنسبة 10.6% مقارنة مع آخر جلسة التداول والتي بلغت 27 مليونا و307 آلاف و237 ريالا عُمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 1.242% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 31.38 مليار ريال عُماني.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر، اليوم، على تراجع بواقع 111.11 نقطة، ما نسبته (1.01%)، ليصل إلى مستوى (10846.84) نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (82) مليونًا و(937) ألفًا و(785) سهمًا، بقيمة (218) مليونًا و(635) ألفًا و(391.763) ريالً قطريًا، عبر تنفيذ (14485) صفقة في جميع القطاعات.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية تعاملات اليوم، على انخفاض بنسبة (0.55%)، لتصل إلى مستوى (3404.33) نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (3.1) ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو (6.6) ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ (2706) صفقات.