بوسي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة باللون الأبيض

لفتت الفنانة بوسي الأنظار بعدما نشرت صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بإطلالة صيفية، حيث ظهرت فيها بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والرقي.

وجاء اللوك باللون الأبيض بالكامل، مكوّنًا من فيست كتّ بدون أكمام مع بنطال واسع من نفس الخامة، وهو ما منح الإطلالة لمسة راقية ومريحة تناسب أجواء الصيف.

واعتمدت بوسي في إطلالاتها على تسريحة شعر مرفوعة بإحكام مع نظارة شمسية كبيرة زادت من فخامة اللوك.

وأكملت الإطلالة بحقيبة يد وردية لافتة تحمل إكسسوارًا صغيرًا بنفس اللون، إلى جانب حذاء وردي متناسق مع لون الحقيبة.

أما الإكسسوارات فجاءت بسيطة وناعمة، تضمنت قلادة رفيعة وساعة كلاسيكية.

وإليكم صور بوسي