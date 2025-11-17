تقرير احترافي حول نتائج اختبار Poco F8 Pro على Geekbench

ظهر هاتف Poco F8 Pro بقوة على منصة الاختبار الشهيرة Geekbench، حيث أكد التسريب أن الهاتف مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد من كوالكوم، الذي يعكس أداءً متميزًا في فئة الهواتف الرائدة المتقدمة.

جاء الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت أثناء الاختبار، ما يدعم قدرات تعدد المهام والأداء العالي.​

نتائج الأداء في اختبار Geekbench

سجل Poco F8 Pro 2288 نقطة في اختبار النواة الواحدة.

سجل 8494 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة.

مقارنةً بسابقه Poco F7 Ultra المزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، يحقق F8 Pro أفضلية بحوالي 10% في سرعة النواة الواحدة وأكثر من 38% في الأنوية المتعددة بفضل التقنية الجديدة والمعالج المطور.

رغم أن الأداء في اختبار النواة الواحدة يقل قليلاً عن بعض منافسيه الذين يستخدمون نفس المعالج، إلا أن نتائج الأنوية المتعددة تتفوق بوضوح، ما يشير إلى تحسينات في المعالجة متعددة المهام والتطبيقات الثقيلة.​

مميزات تقنية بارزة

المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Elite بمعمارية 4 نانومتر مع نوى CPU محسّنة وتقنيات GPU متقدمة من نوع Adreno 750 تضمن تجارب ألعاب سلسة وسريعة الاستجابة.

الذاكرة: 12 جيجابايت رام في النسخة المسربة، مع توقع إصدار نسخ بذاكرة أعلى تصل إلى 16 جيجابايت.

البطارية: 7100 ملي أمبير تدعم تشغيل طويل الأمد لشحن حتى يومين مع دعم الشحن السريع.

الشاشة: شاشة AMOLED مقاس 6.8 إنش بدقة 2K، بمعدل تحديث 144 هرتز توفر تجربة عرض ممتازة للألعاب والمشاهدة.

نظام التشغيل: من المتوقع إطلاق الهاتف مزودًا بنظام Android 16 مع واجهة HyperOS 3 المخصصة من شاومي.​

يعد Poco F8 Pro بتجربة أداء قوية ومميزة ضمن فئته بفضل معالج Snapdragon 8 Elite ودعم ذاكرة رام عالية، مع بطارية كبيرة وشاشة متقدمة، ما يجعله منافساً جدياً للهواتف الرائدة في السوق.

نتائج اختبار Geekbench تؤكد تفوق الجهاز في الاستخدامات الثقيلة والتعدد المهام، مما يجعل الانتظار لإطلاقه رسميًا مثيراً للاهتمام لعشاق الأداء العالي بأسعار مناسبة.