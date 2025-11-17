برلمانية: إنجازات الموانئ في عهد الرئيس خطوة مفصلية لجعل مصر مركزًا عالميًا للنقل والتجارة

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس تعكس رؤية متكاملة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية، مؤكدة أن تطوير الموانئ يمثل محورًا استراتيجيًا في مسيرة بناء الدولة الحديثة.

جدية الدولة في التحول إلى مركز لوجستي عالمي

وقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد إن ما أشار إليه الرئيس حول حجم الإنجاز غير المسبوق في الموانئ المصرية يؤكد جدية الدولة في التحول إلى مركز لوجستي عالمي، مشيرة إلى أن هذه المشروعات ستسهم في زيادة تدفقات التجارة، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.

وأضافت أن سعي الدولة للاستفادة من الفرص المتاحة لتحسين الدخل وفرص العمل يضع مصر على الطريق الصحيح نحو تعزيز مواردها وتعظيم قدراتها الاقتصادية، خاصة في ظل الموقع الجغرافي الفريد لقناة السويس ودورها الحيوي في حركة التجارة الدولية.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، وهو ما تعمل عليه الحكومة والبرلمان معًا من خلال توفير التشريعات اللازمة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات النقل واللوجستيات.

وشددت الكسان على أن ما تحقق اليوم في شرق بورسعيد ليس مجرد تطوير لميناء، بل تحول اقتصادي شامل يعزز مكانة مصر الإقليمية ويضمن مستقبلًا تنمويًا مستدامًا للأجيال القادمة.