العاملين بالنيابات والمحاكم تعلن كشف حساب مبادرة واجبنا في عام

تواصل مبادرة واجبنا التي دشّنتها النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، في 4 نوفمبر 2024، تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لموظفي النيابات والمحاكم في مختلف المحافظات.

وتأتي المبادرة في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وامتدادًا لدور النقابة الخدمي، بما يتوافق مع مبادرات الدولة وعلى رأسها "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وبحسب بيان للنقابة، فأن المبادرة نجحت خلال عام في تحقيق محاورها الرئيسية على مستوى اللجان النقابية بمختلف الهيئات القضائية، ومنها تقديم لحوم طازجة للأعضاء وبدون حد أقصي للكميات بالتقسيط وبدون فوائد.

وشهدت الدفعة الأولى توزيع أكثر من 840 كيلوجرامًا من اللحوم على العاملين، مع إتاحة خصم التكلفة من الرواتب على ثلاثة أشهر، ودون حد أقصى للكمية المطلوبة.

كما أقامت المبادرة معرض دائم للسلع بأسعار مخفضة، حيث نجحت النقابة في التعاقد مع عدد من السلاسل التجارية والمعارض الكبرى لتوفير سلع معمرة، والتي تشمل: الأجهزة الكهربائية – الأثاث – الهواتف – السلع الغذائية – الدراجات النارية – ذهب بالتقسيط، وذلك بأسعار مخفضة وتسهيلات في السداد.

وتغطي التعاقدات أكثر من 500 منفذ على مستوى الجمهورية، مما يتيح وصول الخدمات إلى أكبر عدد من الأعضاء في مختلف المحافظات.

فيما تتابع النقابة تنفيذ برنامج الرعاية الصحية الشاملة، الذي يغطي الفحوصات الطبية والعمليات والأشعة، ويُنفَّذ بالتعاون مع مستشفيات ومراكز طبية معتمدة.

وقدّمت النقابة خدمة السلف المالية للأعضاء الذين يواجهون ظروفًا طارئة، إضافة لعقد سلسلة من الندوات التثقيفية على مستوى اللجان النقابية، بهدف رفع الوعي وتنمية الجانب الفكري والمهني لأعضائها، فيما تأتي تلك الندوات في إطار مواكبة مبادرة الدولة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، كما تتولى النقابة إعداد المحتوى وتوفير المحاضرين.

وغطت مبادرة «واجبنا» حتى الآن 27 محافظة، في توسّع يعد الأضخم من نوعه داخل النقابة.

وامتد نشاط المبادرة ليشمل خدمات الحج والعمرة، حيث تم إرسال أول فوج من أعضاء النقابة بمحاكم ونيابات الإسكندرية لأداء العمرة وفق خيارات تقسيط ميسرة، فيما يستمر برنامج العمرة بالتقسيط حيث جري إرسال فوج من العاملين بالنيابات والمحاكم قبل أيام إلى المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة.

وقال رئيس النقابة كريم عبدالباقي، أن المبادرة حققت «مستوى خدمات غير مسبوق» في تاريخ النقابة، مشيرًا إلى ارتفاع نسب مشاركة الأعضاء في خدمات اللحوم والسلع والتسهيلات، كما شهدت المبادرة تفاعلًا واسعًا من العاملين، بما في ذلك استفسارات من الأقاليم البعيدة حول آليات الاستفادة من الخدمات، وسجلت اللجان النقابية نشاطًا ملحوظًا في تفعيل المبادرة ميدانيًا وتوقيع التعاقدات اللازمة مع الشركات لتسهيل حصول الأعضاء على السلع والخدمات بأسعار مناسبة.

وأضاف عبد الباقي: كانت محاور المبادرة الخمسة ومنذ إطلاقها في نوفمبر الماضي، تدور في فلك توفير لحوم وسلع بالتقسيط وتنظيم معارض وتقديم خدم سلف وتنظيم ندوات تثقيفية تدريبية للأعضا.

وتابع: مع الوقت توسعت المبادرة لتكون مظلة حماية اجتماعية للأعضاء على مستوى الجمهورية، ونجحنا في تحقيق أكثر من 80% من المستهدف، مشددا على ضرورة تكاتف أبناء النقابة ودعمهم المستمر للوصول بمستوى الخدمات المقدمة لمستويات قياسية.