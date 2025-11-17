قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد
موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الدولية والقنوات الناقلة
الحكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة
غادة إبراهيم: عايز أتجوز شخص بيصلي.. والحجاب مش وقته
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب في أسيوط
ملفات إبستين تهز واشنطن.. رسائل جديدة تضع ترامب في مرمى الانتقادات
وزير الخارجية يطلع نظيره الأردني تحضيرات عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
النتائج الأولية تحتمل الإعادة ببعض محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. تعرف على الموعد
صاحب أشهر شنب في مصر.. "هلالي" السينما يثير الجدل بطرده من المهرجانات والعزاءات
الزوجة الشابة تروي صدمة ليلة هـ تك عرضها على سرير مستشفى عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العاملين بالنيابات والمحاكم تعلن كشف حساب مبادرة واجبنا في عام

مبادرة واجبنا للعاملين بالنيابات والمحاكم
مبادرة واجبنا للعاملين بالنيابات والمحاكم
الديب أبوعلي

تواصل مبادرة واجبنا التي دشّنتها النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، في 4 نوفمبر 2024، تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لموظفي النيابات والمحاكم في مختلف المحافظات.

وتأتي المبادرة في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وامتدادًا لدور النقابة الخدمي، بما يتوافق مع مبادرات الدولة وعلى رأسها "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وبحسب بيان للنقابة، فأن المبادرة نجحت خلال عام في تحقيق محاورها الرئيسية على مستوى اللجان النقابية بمختلف الهيئات القضائية، ومنها تقديم لحوم طازجة للأعضاء وبدون حد أقصي للكميات بالتقسيط وبدون فوائد.

وشهدت الدفعة الأولى توزيع أكثر من 840 كيلوجرامًا من اللحوم على العاملين، مع إتاحة خصم التكلفة من الرواتب على ثلاثة أشهر، ودون حد أقصى للكمية المطلوبة.

كما أقامت المبادرة معرض دائم للسلع بأسعار مخفضة، حيث نجحت النقابة في التعاقد مع عدد من السلاسل التجارية والمعارض الكبرى لتوفير سلع معمرة، والتي تشمل: الأجهزة الكهربائية – الأثاث – الهواتف – السلع الغذائية – الدراجات النارية – ذهب بالتقسيط، وذلك بأسعار مخفضة وتسهيلات في السداد.

وتغطي التعاقدات أكثر من 500 منفذ على مستوى الجمهورية، مما يتيح وصول الخدمات إلى أكبر عدد من الأعضاء في مختلف المحافظات.

فيما تتابع النقابة تنفيذ برنامج الرعاية الصحية الشاملة، الذي يغطي الفحوصات الطبية والعمليات والأشعة، ويُنفَّذ بالتعاون مع مستشفيات ومراكز طبية معتمدة.

وقدّمت النقابة خدمة السلف المالية للأعضاء الذين يواجهون ظروفًا طارئة، إضافة لعقد سلسلة من الندوات التثقيفية على مستوى اللجان النقابية، بهدف رفع الوعي وتنمية الجانب الفكري والمهني لأعضائها، فيما تأتي تلك الندوات في إطار مواكبة مبادرة الدولة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، كما تتولى النقابة إعداد المحتوى وتوفير المحاضرين.

وغطت مبادرة «واجبنا» حتى الآن 27 محافظة، في توسّع يعد الأضخم من نوعه داخل النقابة.

وامتد نشاط المبادرة ليشمل خدمات الحج والعمرة، حيث تم إرسال أول فوج من أعضاء النقابة بمحاكم ونيابات الإسكندرية لأداء العمرة وفق خيارات تقسيط ميسرة، فيما يستمر برنامج العمرة بالتقسيط حيث جري إرسال فوج من العاملين بالنيابات والمحاكم قبل أيام إلى المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة.

وقال رئيس النقابة كريم عبدالباقي، أن المبادرة حققت «مستوى خدمات غير مسبوق» في تاريخ النقابة، مشيرًا إلى ارتفاع نسب مشاركة الأعضاء في خدمات اللحوم والسلع والتسهيلات، كما شهدت المبادرة تفاعلًا واسعًا من العاملين، بما في ذلك استفسارات من الأقاليم البعيدة حول آليات الاستفادة من الخدمات، وسجلت اللجان النقابية نشاطًا ملحوظًا في تفعيل المبادرة ميدانيًا وتوقيع التعاقدات اللازمة مع الشركات لتسهيل حصول الأعضاء على السلع والخدمات بأسعار مناسبة.

وأضاف عبد الباقي: كانت محاور المبادرة الخمسة ومنذ إطلاقها في نوفمبر الماضي، تدور في فلك توفير لحوم وسلع بالتقسيط وتنظيم معارض وتقديم خدم سلف وتنظيم ندوات تثقيفية تدريبية للأعضا.

وتابع: مع الوقت توسعت المبادرة لتكون مظلة حماية اجتماعية للأعضاء على مستوى الجمهورية، ونجحنا في تحقيق أكثر من 80% من المستهدف، مشددا على ضرورة تكاتف أبناء النقابة ودعمهم المستمر للوصول بمستوى الخدمات المقدمة لمستويات قياسية.

مبادرة واجبنا النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم كريم عبدالباقي موظفي النيابات والمحاكم الهيئات القضائية الأجهزة الكهربائية سلع معمرة الحج والعمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

شادي الفونس

إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

ترشيحاتنا

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد