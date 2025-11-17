قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الهلال الأحمر يعزز دعم أهالي غزة بمستلزمات شتوية وغذائية وبترولية ضمن «زاد العزة» الـ 74

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 74، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة. 

وفي إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة، حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 74، باحتياجات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، والتي شملت: أكثر من 88 ألف بطانية، وما يزيد عن 36 ألف قطعة من الملابس الشتوية، إضافة إلى 4645 خيمة لإيواء المتضررين.

كما تضمنت القافلة نحو 9200 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، منها: أكثر من 5500 طن سلال غذائية ودقيق، وما يزيد عن 5 آلاف طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ونحو 1400 طن مواد بترولية.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.

