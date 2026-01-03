قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بواقعة اقتحام مقهى بطوخ بأنبوبة غاز لـ 10 يناير

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنح أحداث بنها تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة اقتحام مقهى بطوخ بأنبوبة غاز وترويع الزبائن إلى جلسة 10 يناير وذلك للاطلاع واستكمال الدفاع.

وكشفت أجهزة أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر ترويع أربعة أشخاص كانوا على دراجات نارية لمواطنين جالسين على مقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.

تحريات الواقعة 


وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الأشخاص الظاهرين في المقطع هم أربعة متهمين حاولوا ترويع المواطنين الجالسين على المقهى في قرية الدير التابعة لدائرة مركز طوخ، إثر خلافات بينهم وبين صاحب المقهى، ولم تسفر الواقعة عن إصابة أي من رواد المقهى.


وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.


وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، حبس الأربعة المتهمين بواقعة اقتحام مقهى بقرية الدير بطوخ بأنبوبة غاز وترويع الزبائن لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة.

