ضبط المتهم بقـ.تل طالب فى مشاجرة ببنها

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهم بقتل صديقه، طالب بالصف الثالث الثانوي يبلغ من العمر 17 عامًا، داخل منزل تحت الإنشاء بقرية الرملة بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.



ولقي طالب يبلغ من العمر 17 عامًا مصرعه، في مشاجرة بقرية ميت العطار بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.

وحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة للمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من الإسعاف فرع القليوبية، بلاغًا بوقوع مشاجرة ووجود حالة وفاة.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود جثة بها جرح ذبحي في واقعة تحمل شبهة جنائية مع ادعاء التعدي من آخرين، وتبين أن المتوفى يُدعى “محمد. ي”، 17 عاما.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة، وبدأت في فحص ملابسات الحادث وسماع أقوال الشهود، والعمل على تحديد وضبط المتورطين في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه وظروفه.

