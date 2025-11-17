المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات وترسيخ للديمقراطية

رحب هيثم أمان، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بالتوجيه الواضح والشفاف الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص الانتخابات البرلمانية وجولتها الأولى بمحافظات الصعيد وغرب الدلتا.

وأكد في تصريحات له اليوم، أن التوجيهات الرئاسية الحكيمة التي حملها بيان الرئيس لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والتدقيق التام في الطعون، والكشف عن الإرادة الحقيقية للناخبين، تمثل إضافة تاريخية لمسيرة البناء الديمقراطي التي تشهدها مصر تحت قيادته.

وأضاف أمان: "هذا التوجيه تأكيدًا عمليًا على المبادئ التي نناضل من أجلها، وهي أن تكون إرادة الشعب المصري هي القوة الوحيدة التي تصنع المستقبل وتشكل البرلمان".

وأوضح هيثم أمان أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رسالة طمأنينة لكل ناخب بأن صوته محفوظ ومحترم.

كما أشاد الأمين العام المساعد بالدور المحوري للهيئة الوطنية للانتخابات، معربًا عن ثقة الحزب الكاملة في استقلاليتها وكفاءتها لتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية السامية على أكمل وجه.

واختتم بيانه قائلاً: "توجيهات الرئيس تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر تسير على طريق الديمقراطية بقوة واستقرار".