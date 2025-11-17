علي جمعة: الابتلاء والفتنة سنة لا تقتصر على الظالمين والمفسدين وإنما تشمل الصالحين والأبرار

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ان أراد الله من خلقه الصلاح والإصلاح، وذلك لخير أنفسهم؛ فهو لا يحتاج إلى أحد، والخلق كلهم في حاجة دائمة إليه سبحانه.

قوانين الله فى الكون

وأشار الى ان كون الله تعالى الفسيح قد قام على قوانين وقواعد ثابتة لا تتخلّف، فليس بمقدور أحد من البشر أن يغيّر هذا النظام الكوني الذي حكم الله به. ولله تعالى سننٌ أمضاها وأبقاها في كونه تجري على خلقه؛ وهي السنن الربانية، وهي كثيرة، منها على سبيل المثال:

سنة إخراج الكافرين للأنبياء من ديارهم.

قال تعالى: {وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا * سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا} [الإسراء: 76-77].

وفي الحديث الشريف: لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقةَ ابنِ نوفلٍ يخبره بما رآه، فقال له ورقة: «هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا – أي شابًا قويًّا – يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ»

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟»

قال: «نَعَمْ؛ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ قَطُّ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا» [متفق عليه].

ومنها: سنة الابتلاء والفتنة.

وهي سنة لا تقتصر على الظالمين والمفسدين، وإنما تشمل الصالحين والأبرار؛ فالدنيا في أصلها دار ابتلاء وعمل.

قال تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} [الملك: 2].

وقال: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الكهف: 7].

وقال: {وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الأعراف: 168]

ومنها: سنة الصراع الأبدي بين قوة الحق وقوة الباطل.

وهي سنة جارية على إقرار الحق وإزهاق الباطل مهما طال الصراع. قال تعالى:

{وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [الشورى: 24].

وقال: {وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ * لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ} [الأنفال: 7-8].