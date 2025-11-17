قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل الخطيئة تورث من جيل إلى جيل؟.. علي جمعة يوضح

شيماء جمال

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن ربنا عز وجل يقول: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا}.

ويقول تعالى: {وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ * وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا}.

فأنت لن تقرأ كتاب غيرك؛ اقرأ كتابك أنت.

{يَوْمَ يَفِرُّ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ}.

وتابع: إذًا المسئولية مسئولية شخصية؛ "لا يُضارُّ والدٌ بولده، ولا مولودٌ له بولده"؛ لا فعل أخيك يضرّك، ولا أنت في فعلك تضرّ أخاك. ولذلك نرى الأمثلة:

فرعون كان كافرًا، ولكن زوجته التي في بيته كانت مؤمنة.

وسيدنا نوح كان مؤمنًا ونبيًا من أولي العزم من الرسل، ولكن ابنه كان كافرًا.

وسيدنا لوط كان مؤمنًا، وامرأته كانت كافرة.

وسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، الذي سمانا المسلمين من قبل، الحُجّةُ الأُسوةُ هو ومن اتبعوه، كان مؤمنًا بلا شك، ولكن أباه كان كافرًا.

وهكذا نرى:

الزوجة صالحة والزوج طالح، والزوج صالح والزوجة طالحة، 

والابن صالح والأب طالح، والأب صالح والابن طالح.

فكل واحد سيكون بمفرده في هذا اليوم: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا}.

إذًا: الإنسان بعمله.

وأشار إلى أن هذا يحرّر العقل البشري من الأوهام، ويحرّر العقل البشري من إلقاء المسئولية على الغير، ويُقَرِّر أن المسئولية مسئولية فردية، وأنك ستؤخذ بعملك دون سواك.

هل الخطيئة تورث من جيل إلى جيل

وبين ان هذه قضية مهمة جدًّا؛ لأنها ضد أن الخطيئة تُورَث من جيل إلى جيل، وضد أن يُؤخَذ الناس بعضهم بجريرة بعض - كما هو في بعض أذهان البشر-.

وربنا سبحانه وتعالى يقول لك: انتبه

{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.

انتبه؛ فكل شخص مسئول عن عمله، وهناك يوم القيامة لا يستطيع أحد من الناس أن يُنقذك مما كتبه الله عليك في الحياة الدنيا.

هل الخطيئة تورث من جيل إلى جيل علي جمعة

