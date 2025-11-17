نتائج المرحلة الأخيرة من بطولة الجمهورية للشراع .. تعرف عليها

اختُتمت فعاليات المرحلة الرابعة والأخيرة من بطولة الجمهورية للشراع، والتي استضافها نادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الأيام القليلة الماضية.

وعقب نهاية السباقات، حرص مسؤولو الاتحاد المصري الشراع برئاسة المهندس أحمد حبش، على تسليم الجوائز للفائزين في مختلف الطرازات، وسط حضور أعضاء الاتحاد ومسؤولي اللجنة المنظمة، حيث جاء التصنيف النهائي للبطولة على النحو التالي:

ILCA4 – عام

•المركز الأول: كرمة وليد

•المركز الثاني: تالية حسين

•المركز الثالث: تميم رجائي

ILCA4 – بنات

•المركز الأول: كرمة وليد

•المركز الثاني: تاليا حسين

•المركز الثالث: جنى إبراهيم محمد

ILCA7 – عام

•المركز الأول: عمر الزيني

•المركز الثاني: أحمد عماد

•المركز الثالث: مهند إيمن

ILCA7 – تحت السن

•المركز الأول: أحمد عماد

•المركز الثاني: فادي وليد

•المركز الثالث: سيف سعيد

techno – عام

•المركز الأول: إياد رجائي

•المركز الثاني: علي شامل

•المركز الثالث: فهد سمير

techno – بنات

•المركز الأول: ملك ملوخية

•المركز الثاني: خديجة علاء

•المركز الثالث: ياسمين بربري.