عروس الدلتا تتجمل.. محافظ الغربية يتفقد تطوير محيط السيد البدوي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة بمدينة طنطا، شملت تفقد مشروع تطوير محيط مسجد السيد البدوي، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات داخل المركز التكنولوجي برئاسة مركز ومدينة طنطا وحي أول، والاطمئنان على سير العمل في ملف التصالح وتسهيل إجراءات الخدمات الحكومية للمواطنين،في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بالمشهد الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جولة ميدانية

وخلال جولته بمنطقة السيد البدوي، أكد محافظ الغربية أن مشروع التطوير الجاري تنفيذه يُعد نقطة تحول مهمة في قلب مدينة طنطا، نظراً لما يمثله المسجد والمنطقة المحيطة به من قيمة دينية وتاريخية وثقافية على مستوى محافظات الدلتا، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بإحياء المناطق التراثية ورفع جودة البيئة الحضرية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والزائرين. وشدد “الجندي” على أن أعمال التطوير تستهدف إعادة تنظيم الحركة المرورية وتحسين المظهر العام وإزالة أي مظاهر عشوائية، إلى جانب رفع كفاءة الشوارع والميادين المحيطة، بما يتماشى مع الطابع التاريخي للمنطقة ويُعيد لها مكانتها كأحد أهم المقاصد الدينية في مصر.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن الأعمال تشمل تطوير حارة الهنود وسوق النحاسين، وإزالة الإشغالات، وتنظيم الأسواق من خلال تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة ذات التصميم الحضاري، والتي تعكس قيمة المكان وتوفر بيئة عمل منظمة للبائعين، مشيراً إلى أن هذه الأكشاك تأتي كبديل راقٍ للباعة الجائلين، ضمن خطة شاملة لتطوير الأرصفة وتجديد البلدورات ورفع كفاءة الأرضيات، وتنفيذ حلول فعالة لتجميع وتصريف مياه الأمطار اعتماداً على الميول الطبيعية، مع توحيد واجهات المحال التجارية وتنسيق المشهد العمراني بشكل كامل.

دعم الأسر والعائلات

وخلال الجولة، تحدث المحافظ مع عدد من المواطنين في محيط المسجد، واستمع إلى ملاحظاتهم وتصوراتهم حول الاحتياجات المطلوبة، مؤكداً أن المواطن يظل محور التطوير، وأن أي خطوة تنفيذية تهدف في الأساس إلى تحسين جودة حياته وتعزيز رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة.

كما تفقد اللواء أشرف الجندي المركز التكنولوجي بحي أول طنطا ورئاسة مركز ومدينة طنطا، لمتابعة سير استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، والتأكد من انتظام الخدمات وتقديم التسهيلات اللازمة لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت وبأفضل جودة. واستمع المحافظ إلى المواطنين، وناقش معهم بعض الموضوعات المتعلقة بطلبات التصالح، ووجّه العاملين بضرورة تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بما يضمن حقوقهم وحقوق الدولة، ووفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

تكليف روءساء مجالس المدن والأحياء

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي معوقات، مشدداً على أهمية الإسراع في إنهاء معاملات التصالح باعتبارها قضية تحظى بأولوية لدى القيادة السياسية والحكومة. وأكد أن التزام الأجهزة التنفيذية بسرعة الأداء وجودة الخدمة هو معيار أساسي لضمان تحقيق رضا المواطنين وتعزيز الثقة في الجهود المبذولة على مستوى المحافظة.

خطط التطوير الشامل

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن محافظة الغربية مستمرة في تنفيذ خطط التطوير الشامل بمختلف مدنها ومراكزها، وأن العمل في محيط مسجد السيد البدوي يجري وفق جداول زمنية دقيقة، مع متابعة يومية للموقف التنفيذي لضمان استعادة القيمة التاريخية للمنطقة وتحويلها إلى مقصد ديني وثقافي وسياحي يليق بمكانتها وبمكانة عروس الدلتا.