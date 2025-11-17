قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عروس الدلتا تتجمل.. محافظ الغربية يتفقد تطوير محيط السيد البدوي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة بمدينة طنطا، شملت تفقد مشروع تطوير محيط مسجد السيد البدوي، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات داخل المركز التكنولوجي برئاسة مركز ومدينة طنطا وحي أول، والاطمئنان على سير العمل في ملف التصالح وتسهيل إجراءات الخدمات الحكومية للمواطنين،في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بالمشهد الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جولة ميدانية 

وخلال جولته بمنطقة السيد البدوي، أكد محافظ الغربية أن مشروع التطوير الجاري تنفيذه يُعد نقطة تحول مهمة في قلب مدينة طنطا، نظراً لما يمثله المسجد والمنطقة المحيطة به من قيمة دينية وتاريخية وثقافية على مستوى محافظات الدلتا، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بإحياء المناطق التراثية ورفع جودة البيئة الحضرية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والزائرين. وشدد “الجندي” على أن أعمال التطوير تستهدف إعادة تنظيم الحركة المرورية وتحسين المظهر العام وإزالة أي مظاهر عشوائية، إلى جانب رفع كفاءة الشوارع والميادين المحيطة، بما يتماشى مع الطابع التاريخي للمنطقة ويُعيد لها مكانتها كأحد أهم المقاصد الدينية في مصر.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن الأعمال تشمل تطوير حارة الهنود وسوق النحاسين، وإزالة الإشغالات، وتنظيم الأسواق من خلال تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة ذات التصميم الحضاري، والتي تعكس قيمة المكان وتوفر بيئة عمل منظمة للبائعين، مشيراً إلى أن هذه الأكشاك تأتي كبديل راقٍ للباعة الجائلين، ضمن خطة شاملة لتطوير الأرصفة وتجديد البلدورات ورفع كفاءة الأرضيات، وتنفيذ حلول فعالة لتجميع وتصريف مياه الأمطار اعتماداً على الميول الطبيعية، مع توحيد واجهات المحال التجارية وتنسيق المشهد العمراني بشكل كامل.

دعم الأسر والعائلات 

وخلال الجولة، تحدث المحافظ مع عدد من المواطنين في محيط المسجد، واستمع إلى ملاحظاتهم وتصوراتهم حول الاحتياجات المطلوبة، مؤكداً أن المواطن يظل محور التطوير، وأن أي خطوة تنفيذية تهدف في الأساس إلى تحسين جودة حياته وتعزيز رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة.

كما تفقد اللواء أشرف الجندي المركز التكنولوجي بحي أول طنطا ورئاسة مركز ومدينة طنطا، لمتابعة سير استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، والتأكد من انتظام الخدمات وتقديم التسهيلات اللازمة لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت وبأفضل جودة. واستمع المحافظ إلى المواطنين، وناقش معهم بعض الموضوعات المتعلقة بطلبات التصالح، ووجّه العاملين بضرورة تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بما يضمن حقوقهم وحقوق الدولة، ووفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

تكليف روءساء مجالس المدن والأحياء 

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي معوقات، مشدداً على أهمية الإسراع في إنهاء معاملات التصالح باعتبارها قضية تحظى بأولوية لدى القيادة السياسية والحكومة. وأكد أن التزام الأجهزة التنفيذية بسرعة الأداء وجودة الخدمة هو معيار أساسي لضمان تحقيق رضا المواطنين وتعزيز الثقة في الجهود المبذولة على مستوى المحافظة.

خطط التطوير الشامل 

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن محافظة الغربية مستمرة في تنفيذ خطط التطوير الشامل بمختلف مدنها ومراكزها، وأن العمل في محيط مسجد السيد البدوي يجري وفق جداول زمنية دقيقة، مع متابعة يومية للموقف التنفيذي لضمان استعادة القيمة التاريخية للمنطقة وتحويلها إلى مقصد ديني وثقافي وسياحي يليق بمكانتها وبمكانة عروس الدلتا.

اخبار محافظة الغربية تنفيذي الغربية جولات ميدانية تطوير شامل مسجد السيد البدوى بطنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

الاهلي

ناقد رياضي يكشف عن صفقة الأحمر الجديدة.. تفاصيل

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

ترشيحاتنا

محكمة

تأجيل محاكمة 29 متهما بقضية خلية العملة لجلسة 3 فبراير

محكمة

تأجيل محاكمة 5 متهمين فى قضية داعش الطالبية لجلسة 20 يناير

المتهم

القبض على شخص صدم سيدة بسيارته في أسيوط

بالصور

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد