قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز
متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟ قانون الاجراءات الجنائية يجيب
بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن
لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئا
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب
سموتريتش: لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية
مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية
الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع
مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟
وزارة الإسكان ومنصة مصر العقارية تؤسسان أكبر منظومة عقارية رقمية في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن سعر الذهب اليوم في مصر والذي شهد متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين الذين يترقبون تغيرات السوق المحلية والعالمية بحثا عن اتجاهات واضحة لأسعار المعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

ويتزامن هذا الاستقرار مع تراجع تدريجي في الأسعار العالمية للذهب وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة التداول في السوق المصرية واثر على مستويات الشراء والبيع في محلات الصاغة.

ويواصل المصريون الاعتماد على الذهب كأداة ادخار مضمونة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الاسواق العالمية.

كما يعد الذهب خيارا استثماريا آمنا يحافظ على القوة الشرائية للافراد خاصة مع استمرار معدلات التضخم وارتفاع اسعار السلع الاساسية.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويعد عيار 21 الاكثر مبيعا محليا لتوازنه بين القيمة والجودة بينما يتجه المستثمرون الى عيار 24 باعتباره الاكثر نقاء في حين تحظى مشغولات عيار 18 باقبال كبير من الشباب لتنوع تصميماتها وانخفاض تكلفتها.

وتشير الاسعار المتداولة بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية الى تسجيل عيار 24 نحو 6200 جنيه للبيع و6175 جنيها للشراء بينما بلغ عيار 22 نحو 5685 جنيها للبيع و5660 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 21 الى 5425 جنيها للبيع و5405 جنيهات للشراء بينما سجل عيار 18 نحو 4650 جنيها للبيع و4635 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 نحو 3615 جنيها للبيع و3605 جنيهات للشراء وعيار 12 عند 3100 جنيه للبيع و3090 جنيها للشراء.

كما سجلت الاونصة نحو 192840 جنيها للبيع و192130 جنيها للشراء بينما بلغت قيمتها عالميا نحو 4065.54 دولار.

اسباب تراجع اسعار الذهب

ويرجع خبراء الاقتصاد التراجع الطفيف في الأسعار خلال الايام الاخيرة الى مجموعة من العوامل المؤثرة ابرزها تحركات سعر الاونصة في البورصات العالمية باعتبارها المؤشر الرئيسي للسوق المصرية اضافة الى تغيرات سعر صرف الدولار الذي تربطه علاقة عكسية بالذهب حيث يؤدي ارتفاعه عادة الى تراجع اسعار المعدن الاصفر.

كما تؤثر قرارات البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بشكل مباشر على حركة الذهب اذ يؤدي رفع الفائدة الى انخفاض الطلب عليه كونه اصلا لا يحقق عائدا بينما يسهم خفض الفائدة في زيادة الاقبال عليه.

وتؤثر ايضا معدلات التضخم العالمية والتوترات الجيوسياسية وحجم الطلب العالمي على الذهب في تحديد اتجاهات السوق.

اسعار الذهب

وعلى الصعيد العالمي تقترب اسعار الذهب من مستوى 4000 دولار للاونصة مدفوعة بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس في وقت تترقب فيه الاسواق قرارات الفيدرالي الامريكي المتعلقة بمستويات الفائدة.

ورغم اعلان الفيدرالي خفضا جديدا للفائدة الاسبوع الماضي فإن تصريحات رئيسه جيروم باول التي لمح فيها الى احتمال توقف خفض الفائدة خلال عام 2025 ادت الى تباطؤ الارتفاع العالمي وانعكس ذلك على السوق المحلية.

ويرى المتعاملون في سوق الذهب المصري ان حالة التراجع الطفيف تعكس توازنا بين العرض والطلب في ظل انتظار بيانات اقتصادية امريكية مهمة تشمل التضخم والفائدة واحتمالات الاغلاق الحكومي وهي عوامل من شأنها تحديد اتجاهات اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة محليا وعالميا.

ويتوقع المحللون استمرار التحركات المتذبذبة للذهب على المدى القريب نتيجة تأثيرات السياسة النقدية الامريكية لكنهم يؤكدون ان المعدن النفيس سيظل محتفظا بجاذبيته كأداة استثمارية مهمة.

كما ان استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم سيدفعان العديد من المواطنين الى زيادة اقتناء الذهب مما قد يعزز الطلب المحلي في الفترات القادمة.

ويرى الخبراء ان اي اشارات من الفيدرالي تجاه تثبيت الفائدة او خفضها من جديد قد تدفع الذهب للارتفاع عالميا وربما اختراق حاجز 4000 دولار للاونصة مما يجعل الفترة المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأسعار.

الذهب أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

مراسل قناة الحدث

مراسل الحدث: الجيش السوداني يضيق الخناق على قوات الدعم في مدينة بارا

غزة

إكسترا نيوز ترصد دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الانتخابات

وكيل «تشريعية الشيوخ»: الرئيس السيسي وجّه رسالة حاسمة لإعادة الانضباط وضمان حماية صوت الناخب

بالصور

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

حلا شيحة تخطف الأضواء بإطلالات جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني

حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد