الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب غدا في الثانية ظهرا
وظائف خالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. قدم الآن
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية
كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
مصر تفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1
مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
50 عامًا على استرداد حقول سيناء.. وزير البترول يُشارك العاملين احتفالهم باليوبيل الذهبي لعيد البترول

أمل مجدى

بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لعيد البترول المصري، شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، العاملين بقطاع البترول احتفالهم من حقول إنتاج أبورديس بجنوب سيناء التابعة لشركة بتروبل، وذلك إحياءً لذكرى استرداد حقول سيناء وعودتها للسيادة المصرية قبل خمسين عامًا في 17 نوفمبر 1975، كأحد أبرز ثمار نصر أكتوبر المجيدة.

وبالتزامن مع الاحتفال، شاركت قيادات قطاع البترول من وكلاء أول الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة العاملين في عدد من مواقع العمل المختلفة علي مستوي الجمهورية .

وخلال الفعاليات بحضور قيادات الوزارة ومجلس النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر ، قام الوزير والقيادات بتكريم 196 متميزًا في مواقع العمل والإنتاج المختلفة، حيث تم تكريم المتميزين في السلامة والصحة المهنية، والخبرات المتميزة من الفنيين، و تكريم الوفاء لأسماء المتوفين من أبناء القطاع، وللمتقاعدين من الفنيين، و تكريم العناصر النسائية المتميزة بالمواقع الإنتاجية.

زيادة معدلات الإنتاج وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي

وخلال كلمته، أكد الوزير على تقديره للعاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية، مشيدًا بدورهم الكبير في زيادة معدلات الإنتاج وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي، مشيرًا إلى أن الجهود المخلصة للعاملين ، على مدار 24 ساعة ، تسهم في تلبية احتياجات ملايين المصريين والقطاعات المستهلكة كالكهرباء والصناعة .

و أضاف الوزير أن ما تحقق قبل خمسين عاماً من خلال إنجازات جيل الرواد في قطاع البترول يتواصل اليوم بجهود أبناء القطاع المخلصين في مختلف مواقع الإنتاج.

واستعرض الوزير نتائج تنفيذ استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية منذ يوليه 2024 في مواجهة التحديات التي مرت بها صناعة البترول والغاز، مشيراً إلي استعادة ثقة شركاء الاستثمار من خلال حزمة من الإجراءات التحفيزية، استهدفت تشجيع ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار .

وأكد علي التزام قطاع البترول بمواصلة العمل على زيادة إنتاج البترول والغاز ، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أن الإجراءات التحفيزية والجهود المبذولة من العاملين في القطاع، نجحت في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، والبدء في رحلة صعود تدريجي منذ أغسطس الماضي، ليصل الإنتاج حالياً إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، مع استهداف الاستمرار في زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة. كما نجحت جهود وقف تناقص إنتاج الزيت الخام والدخول في مرحلة استقرار تمهد لزيادته، خاصة مع تحقيق اكتشافات في الصحراء الغربية وخليج السويس.

وأشار الوزير إلى تحقيق 75 كشفًا جديدًا للبترول والغاز في هذه الفترة ، ووضع 383 بئراً جديدة على خريطة الإنتاج، الأمر الذي أسهم في إضافة 1.1 مليار قدم مكعب غاز و نحو 200 ألف برميل زيت خام يومياً لقدرات الإنتاج، وتوفير نحو 6.7 مليار دولار من فاتورة الاستيراد للمنتجات البترولية والغاز كما تستهدف الوزارة حفر أكثر من 100 بئر استكشافية جديدة للبترول والغاز خلال عام 2026.

واوضح الوزير ، أنه بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي تم تجهيز منظومة لتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلي لمدة خمس سنوات مقبلة ، حيث جري تأمين إمدادات الغاز لكل قطاعات الدولة خلال صيف العام الجاري، بعد تنفيذ خطة استباقية شملت تجهيز البنية التحتية لإستيراد الغاز المسال ، واستقدام أربع سفن للتغييز بطاقة 2700 مليون قدم مكعب يوميًا، بما يضمن تلبية احتياجات الكهرباء والصناعة وكافة المستهلكين .

وأكد الوزير أن معامل تكرير البترول وفرت 34 مليون طن من المنتجات البترولية، وحققت صادرات بقيمة 3.2 مليار دولار، بينما أنتجت صناعة البتروكيماويات 4 ملايين طن سنوياً منها صادرات بنحو 2.6 مليار دولار.

وبالنسبة لقطاع التعدين، أوضح الوزير أنه تم تحديث التشريعات وتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية لتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار، فضلا عن إزالة التحديات لدفع وتيرة تنفيذ مشروع المجمع الصناعي لإنتاج حمض الفسفوريك لتعظيم القيمة المضافة للفوسفات في منطقة أبوطرطور بالوادي الجديد ، و الاتفاق مع شركات مصرية وعالمية لتنفيذ مشروعات صناعية لتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية .

كما توسع قطاع البترول في استخدام الطاقة المتجددة بدلاً من الديزل في مواقع العمل ، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي لنحو 813 ألف وحدة سكنية في 27 محافظة، وتحويل حوالي 80 ألف سيارة للعمل بالغاز.

وحرص الوزير علي توجيه التحية للعاملين في شركات المشروعات البترولية المنفذة لأعمال خارج مصر، فهم سفراء لقطاع البترول في الخارج. مؤكداً الحرص علي توسيع مشاركة المرأة في مختلف أنشطة القطاع ومواقعه الإنتاجية.

