رئيس صرف الإسكندرية: الصحافة تدعم العمل الخدمي وتوضح الحقائق للمواطنين

عقد المهندس سامي قنديل رئيس مجلس إدارة الشركة لقاءً موسعًا مع صحفيي الإسكندرية، بحضور نقيب الصحفيين بالإسكندرية رزق الطرابيشي وأعضاء مجلس النقابة «رامي ياسين، سكرتير عام نقابة الصحفيين، خالد الأمير، وكيل النقابة، شوكت سعد، وكيل النقابة، هدى الساعاتي، وكيلة النقابة»، إلى جانب لفيف من الصحفيين والمراسلين، في إطار تعزيز جسور التعاون بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وخلال اللقاء، قدّم نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس والصحفيون التهنئة لرئيس الشركة على توليه منصبه الجديد، متمنين له التوفيق في قيادة منظومة العمل وتطوير خدمات الصرف الصحي بالمحافظة.

واستعرض المهندس سامي قنديل خلال اللقاء ملامح استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، وما تتضمنه من خطط لتحديث الشبكات، ورفع كفاءة المحطات، وتعزيز القدرة على مواجهة النوات والأمطار، إلى جانب تطوير مستوى الاستجابة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا أجاب خلاله رئيس الشركة عن كافة أسئلة الصحفيين واستفساراتهم، مؤكدًا حرصه على استمرار التواصل المباشر والدائم مع وسائل الإعلام باعتبارها شريكًا أساسيًا في نشر الوعي، وإبراز الجهود المبذولة لخدمة أهالي الإسكندرية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية دور الصحافة في دعم منظومة العمل الخدمي، وتوضيح الحقائق للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الجمهور والمؤسسات الحكومية.