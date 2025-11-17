وفد من النقابة العامة يزور طبيب قنا المصاب بطلق ناري

زار نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، يرافقه أمين عام النقابة د. أبوبكر القاضي، وأمين الصندوق المساعد د. شادي صفوت، وفي إطار المتابعة المتواصلة للحالة الصحية لطبيب قنا المصاب بطلق ناري طائش أثناء مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات بمركز دشنا في محافظة قنا، الطبيب المصاب للاطمئنان على وضعه الصحي.

وأعرب نقيب الأطباء وأعضاء الوفد النقابي عن تضامنهم الكامل مع الطبيب المصاب، مؤكدين أن النقابة تقف إلى جواره وستقدم كل أشكال الدعم له.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن النقابة تتابع حالته بشكل مستمر، وأن التواصل معه ومع الفريق الطبي قائم منذ اللحظة الأولى، مؤكدا استمرار النقابة في مرافقة الطبيب طوال فترة علاجه لضمان حصوله على أفضل رعاية طبية.