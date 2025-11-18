أحمد حمودة: مصطفى شوبير حارس مصر الأول القادم.. وتأهل الفراعنة للمونديال إنجاز مهما كان المنافس

أكد أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق أن تأهل منتخب مصر لكأس العالم يُعد إنجازًا كبيرًا في حد ذاته، بغضّ النظر عن أسماء المنتخبات التي واجهها الفراعنة في التصفيات، مشددًا على أن الهدف الأهم هو ضمان الظهور في المونديال.

وأضاف حمودة خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أن حسام حسن أخطأ في توظيف بعض اللاعبين خلال مباراتي أوزبكستان وكاب فيردي في بطولة كأس العين الدولية، وهو ما أثّر على أداء المنتخب في بعض الفترات.

وتحدّث حمودة عن الحارس مصطفى شوبير مؤكدًا أنه “حارس كبير يمتلك شخصية قوية وثباتًا انفعاليًا وموهبة فطرية حقيقية”، مشيرًا إلى أنه يذكره بـ حراس الجيل الذهبي بفضل هدوئه وجودته.

وختم تصريحاته بالتأكيد:أتمنى أن يحصل مصطفى شوبير على فرصته في الأهلي، وأتوقع أن يكون الحارس الأول لمنتخب مصر قريبًا.”