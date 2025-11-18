قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تحرير 208 مخالفات خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، بهدف حماية حقوق المواطنين، والتصدي لأي محاولة للتلاعب في السلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية التي نفّذتها المديرية أسفرت عن تحرير 208 مخالفات متنوعة في عدد من القطاعات التموينية، وذلك استمرارًا لخطة المديرية في ضبط الأسواق ومتابعة مدى التزام منافذ صرف السلع والمخابز بالقواعد المنظمة.

وفي قطاع مطاحن الدقيق، قامت اللجان التموينية بالمرور على عدد من المطاحن لمتابعة سير العمل بها، ومراجعة التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، والتشديد على إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية. كما تم إجراء جَشْن للأوزان وسحب عينات عشوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا للتقلبات الجوية.

وفي قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 166 مخالفة شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم وجود ميزان بالمخبز، فضلًا عن مخالفات تتعلق بنظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، بما يعكس حرص المديرية على متابعة جودة الخبز المدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

كما شملت الحملات الرقابية قطاع الأسواق، حيث تم تحرير 42 محضرًا متنوعًا، تضمنت ضبط سولار قبل الاتجار به في السوق السوداء، وسلع مجهولة المصدر، وكميات من الأعلاف والأسمدة والدقيق الأبيض والمواد الغذائية والعصائر والمقرمشات وعسل الجلوكوز والزيت، إلى جانب ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية. كما تم تحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية أو عدم الإعلان عن الأسعار، في إطار جهود المحافظة لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.

المنيا حملات تموين رقابه

