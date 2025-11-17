تحصين 133 ألف رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع والقلاعية بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحقيق المحافظة تقدّمًا كبيرًا في أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، حيث تم تحصين 133 ألف رأس ماشية حتى الآن، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان سلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة تشمل كافة المزارع والوحدات البيطرية بمراكز المحافظة، وتهدف إلى تحصين الأبقار والجاموس والأغنام ضد الأمراض السارية، بما يسهم في الوقاية من انتشار الأوبئة ودعم الإنتاج الحيواني.

وأكد المحافظ على استمرار تكثيف الفرق البيطرية الميدانية لتغطية جميع القرى والوحدات الزراعية، مع متابعة أي حالات يشتبه إصابتها واتخاذ الإجراءات الوقائية الفورية، مشددًا على أهمية تعاون المزارعين مع الفرق البيطرية لضمان نجاح الحملة، باعتبار حماية الثروة الحيوانية جزءًا أساسيًا من الصحة العامة وسلامة الغذاء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق ربيع، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن العدد الذي جرى تحصينه حتى الان يمثل زيادة قدرها 25 ألف رأس مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا استمرار أعمال التحصين في جميع المراكز لتحقيق تغطية كاملة لكافة قطعان الماشية بالمحافظة.

