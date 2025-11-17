محافظ المنيا يدعو العاملين وأسرهم للتقدم لأداء فريضة الحج لعام 2026

دعا اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وكذلك المحالين للمعاش وأفراد أسرهم من الدرجتين الأولى والثانية، إلى التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1447 هـ / 2026 م، وفق الضوابط المعلنة من وزارة التنمية المحلية، التي حددت عدد 50 تأشيرة مخصصة للعاملين بالمحافظات.

وأوضح المحافظ أن باب التقديم مفتوح خلال الفترة من الأحد 16 نوفمبر 2025 وحتى الخميس 18 ديسمبر 2025، مؤكدًا عدم قبول أي طلبات بعد الموعد المحدد أو طلبات غير مستوفية للمستندات المطلوبة، نظرًا لضيق الوقت والإجراءات التنظيمية.

وأشار إلى أن الحجز يتم مباشرة من خلال مسؤولي لجنة الحج بوزارة التنمية المحلية، على الأرقام التالية:

• مصطفى مرزوق عبده – الإدارة العامة للشؤون المالية – 01228805339

• أحمد متولي الصغير – الإدارة العامة للشؤون المالية – 01280400994

موسم الحج

وأكدت الوزارة أن موسم الحج لهذا العام سيجري تنظيمه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفق الأسعار التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وفي حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد التأشيرات المتاحة، ستُجرى قرعة علنية لإختيار الفائزين، مع إخطارهم بموعدها فور تحديده.

المستندات المطلوبة للتقديم:

1. أصل جواز السفر صالح لمدة عام على الأقل اعتبارًا من 8 فبراير 2026 (20 شعبان 1447 هـ).

2. صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من التاريخ نفسه.

3. فيش الحج المميكن (البصمة العشرية).

4. بيان الموقف التجنيدي لمن هم من مواليد 18/3/1941 فما بعده.

5. البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة، مثبت بها تطعيم الالتهاب السحائي واللقاحات المطلوبة.

6. تقرير طبي معتمد يوضح الحالة الصحية وقدرة المتقدم على أداء المناسك.

7. شهادة تحركات من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية.

8. إقرار بعدم سبق أداء فريضة الحج، والالتزام بالشروط المنظمة لحج الهيئات.

9. عدد 12 صورة شخصية بخلفية بيضاء.