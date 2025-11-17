قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب غدا في الثانية ظهرا
وظائف خالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. قدم الآن
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية
كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
مصر تفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1
مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يدعو العاملين وأسرهم للتقدم لأداء فريضة الحج لعام 2026

موسم الحج
موسم الحج
ايمن رياض

دعا اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وكذلك المحالين للمعاش وأفراد أسرهم من الدرجتين الأولى والثانية، إلى التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1447 هـ / 2026 م، وفق الضوابط المعلنة من وزارة التنمية المحلية، التي حددت عدد 50 تأشيرة مخصصة للعاملين بالمحافظات.

وأوضح المحافظ أن باب التقديم مفتوح خلال الفترة من الأحد 16 نوفمبر 2025 وحتى الخميس 18 ديسمبر 2025، مؤكدًا عدم قبول أي طلبات بعد الموعد المحدد أو طلبات غير مستوفية للمستندات المطلوبة، نظرًا لضيق الوقت والإجراءات التنظيمية.

وأشار إلى أن الحجز يتم مباشرة من خلال مسؤولي لجنة الحج بوزارة التنمية المحلية، على الأرقام التالية:
• مصطفى مرزوق عبده – الإدارة العامة للشؤون المالية – 01228805339
• أحمد متولي الصغير – الإدارة العامة للشؤون المالية – 01280400994

موسم الحج 

وأكدت الوزارة أن موسم الحج لهذا العام سيجري تنظيمه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفق الأسعار التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وفي حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد التأشيرات المتاحة، ستُجرى قرعة علنية لإختيار الفائزين، مع إخطارهم بموعدها فور تحديده.

المستندات المطلوبة للتقديم:
1. أصل جواز السفر صالح لمدة عام على الأقل اعتبارًا من 8 فبراير 2026 (20 شعبان 1447 هـ).
2. صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من التاريخ نفسه.
3. فيش الحج المميكن (البصمة العشرية).
4. بيان الموقف التجنيدي لمن هم من مواليد 18/3/1941 فما بعده.
5. البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة، مثبت بها تطعيم الالتهاب السحائي واللقاحات المطلوبة.
6. تقرير طبي معتمد يوضح الحالة الصحية وقدرة المتقدم على أداء المناسك.
7. شهادة تحركات من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية.
8. إقرار بعدم سبق أداء فريضة الحج، والالتزام بالشروط المنظمة لحج الهيئات.
9. عدد 12 صورة شخصية بخلفية بيضاء.

محافظ المنيا وزارة التنمية المحلية موسم الحج العاملين بالمحافظات ضوابط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

ترشيحاتنا

النائب أسامة مدكور

برلماني: الرئيس السيسي حريص على ضمان نزاهة الانتخابات وصون إرداة الناخبين

النائب محمد الجبلاوي

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي رسالة حاسمة لضمان نزاهة انتخابات النواب

الرئيس السيسي

الحرية المصري: توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد الوقوف على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز

بالصور

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها.. تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين
بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين
بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

لتوفير البنزين والأداء.. أفضل سيارات الفئة الاقتصادية في 2026

سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد