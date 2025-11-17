محافظ المنيا يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز أورام متخصص للمرأة ومشاغل حرف يدوية بأبوقرقاص

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة العنانى للتنمية الإنسانية، لإنشاء مركز متكامل لعلاج أورام المرأة بمركز أبوقرقاص، إلى جانب إقامة مشاغل للحرف اليدوية بهدف دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وذلك في إطار تعزيز الدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني وتأكيدًا لأهمية الشراكة والتكامل بينها وبين أجهزة الدولة.

وأكد المحافظ أن البروتوكول يأتي إيمانًا بأهمية العمل التطوعي في تنمية المجتمع، ودعم جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية وتمكين المرأة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع المؤسسات الأهلية الفاعلة وما تقدمه من خدمات تُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وأشار اللواء كدواني إلى أن إنشاء مركز متخصص لعلاج أورام المرأة بأبوقرقاص يُعد إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة، لما يوفره من خدمات طبية متقدمة داخل نطاق المراكز، بما يضمن سرعة التشخيص والعلاج في بيئة مجهزة وآمنة.

من جانبها، أكدت مؤسسة العنانى للتنمية الانسانية، ممثلةً فى هند عبد المجيد بصفتها المدير التنفيذى، أن البروتوكول يعكس التزامها المستمر بدعم المشروعات الخدمية والتنموية، موضحة أن للمؤسسة سجلًا بارزًا في العمل المجتمعي والتطوعي، فضلًا عن خبراتها في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة، من بينها مركز مماثل بمحافظة الدقهلية، إلى جانب تبنيها مشروعات تهدف لتمكين المرأة وتنمية المهارات الحرفية وخلق فرص جديدة للتشغيل.

