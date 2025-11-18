ناقد رياضي يثير الجدل بشأن مباراة رأس الأخضر.. تفاصيل

علق أدهم الشرقاوي الناقد الرياضي علي مباراة منتخب مصر مع الرأس الأخضر.

وكتب أدهم الشرقاوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بعيدًا عن تألق شوبير وضربات الجزاء في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن دورة ودية مكونة من 4 فرق وفي فترة توقف… يبقى المشهد الحقيقي أن منتخب مصر، أمام منتخبات متوسطة مثل أوزبكستان والرأس الأخضر خاصة الذي لعب دون عدد من نجومه المحترفين لم يحقق أي انتصار، واكتفى بتعادل إيجابي أمام الرأس الأخضر..".

وأكمل :" هذه المؤشرات تكشف بوضوح أن طريق التأهل للمونديال جاء عبر مجموعة كانت أقل من متوسطة في أفريقيا، وأن سهولة المنافسين كان له دور كبير في منح المنتخب بطاقة العبور إلى أمريكا 2026 مبكرًا..".

وأختتم :" وبهذا الأداء، يبدو أن منتخب مصر قد يعاني في كأس أمم إفريقيا بشكل كبير، ثم لاحقًا في كأس العالم والمشهد الحالي يؤكد ذلك بلا مبالغة.. ".

الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر..

كان قد كشف الإعلامى خالد الغندور، أن محمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر، عقب نهاية مباراة كاب فيردى ،اعتذر لحسام حسن أمام جميع اللاعبين بعد اعتراضه على استبداله لصالح مصطفى شوبير قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وأضاف خالد الغندور،فى برنامجه «ستاد المحور»، محمد الشناوى قال لحسام حسن أمام الجهاز الفنى واللاعبين: "مكنش قصدي والله يا كابتن، أنا كنت داخل فى جو المباراة وجاهز لركلات الجزاء عادي".

وتابع الغندور أن الشناوى قال لحسام حسن: "مصطفى شوبير أخويا وعلاقتي به قوية ومفيش أى أزمة إنه يلعب".

وأكد الغندور أن حسام حسن تقبل اعتذار محمد الشناوى والأزمة انتهت.



وقد نجح منتخب مصر فى الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح ليحرز الميدالية البرونزية فى إطار منافسات بطولة العين الودية الدولية فى الإمارات.