التشكيل المتوقع لمباراة العراق والإمارات في إياب تصفيات ملحق المونديال

يترقب عشاق كرة القدم في العراق والإمارات وفي مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم المواجهة المرتقبة بين منتخبي العراق والإمارات، ضمن إياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وانتهت مباراة العراق والإمارات في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم، والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، بالتعادل الإيجابي 1-1.

افتتح منتخب العراق التسجيل مبكرًا في الدقيقة 9 عبر اللاعب علي الحمادي، قبل أن يحرز لوان بيريرا هدف التعادل للإمارات في الدقيقة 18.

ويلتقي المنتخبان بنظام الذهاب والإياب، والفائز منهما سيتأهل إلى الملحق العالمي في مارس 2026، حيث سيتنافس منتخبان من مختلف القارات للحصول على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتنقل شبكة "بي ان سبورت"، المواجهة المرتقبة، فهي الناقل الحصري للتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وتقام مباراة العراق والإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026، في مدينة البصرة الرياضية اليوم الثلاثاء حيث ستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وقد حددت القناة beIN Sports HD 2 لنقل مباراة العراق والإمارات مع تكليف المعلق الرياضي حسن العيدروس بالتعليق على الأحداث كما ستبث المباراة عبر شبكة قنوات الكاس القطرية المشفرة، وخاصة عبر قناة Alkass Six HD.

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق أمام الإمارات

جلال حسن في حراسة المرمي

حسين حيدر وزيد تحسين وأكام هاشم وميرخاس دوسكي وإيمار شير وعلي جاسم وحسين جبار وأمير العماري ومهند علي وعمار محسن



التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات أمام العراق

خالد عيسى في حراسة المرمي

لوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير وروبن فيليب وماركوس ميلوني وعبدالله رمضان ويحيى نادر وحارب عبدالله ولوان بيريرا ونيكولاس خيمينيز و سلطان عادل.