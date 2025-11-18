قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريستيانو رونالدو يزور البيت الأبيض في لقاء رسمي مع دونالد ترامب
الخطيب: نعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة العراق والإمارات في إياب تصفيات ملحق المونديال

مباراة العراق والإمارات
مباراة العراق والإمارات
يسري غازي

يترقب عشاق كرة القدم في العراق والإمارات وفي مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم المواجهة المرتقبة بين منتخبي العراق والإمارات، ضمن إياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وانتهت مباراة العراق والإمارات في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم، والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، بالتعادل الإيجابي 1-1.

افتتح منتخب العراق التسجيل مبكرًا في الدقيقة 9 عبر اللاعب علي الحمادي، قبل أن يحرز لوان بيريرا هدف التعادل للإمارات في الدقيقة 18.

ويلتقي المنتخبان بنظام الذهاب والإياب، والفائز منهما سيتأهل إلى الملحق العالمي في مارس 2026، حيث سيتنافس منتخبان من مختلف القارات للحصول على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتنقل شبكة "بي ان سبورت"، المواجهة المرتقبة، فهي الناقل الحصري للتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.


وتقام مباراة العراق والإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026، في مدينة البصرة الرياضية اليوم الثلاثاء حيث ستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وقد حددت القناة beIN Sports HD 2 لنقل مباراة العراق والإمارات مع تكليف المعلق الرياضي حسن العيدروس بالتعليق على الأحداث كما ستبث المباراة عبر شبكة قنوات الكاس القطرية المشفرة، وخاصة عبر قناة Alkass Six HD.

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق أمام الإمارات

جلال حسن في حراسة المرمي 
حسين حيدر وزيد تحسين وأكام هاشم وميرخاس دوسكي وإيمار شير وعلي جاسم وحسين جبار وأمير العماري ومهند علي وعمار محسن


التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات أمام العراق

خالد عيسى في حراسة المرمي 
لوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير وروبن فيليب وماركوس ميلوني وعبدالله رمضان ويحيى نادر وحارب عبدالله ولوان بيريرا ونيكولاس خيمينيز و سلطان عادل.

العراق الإمارات ملحق التصفيات تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك

