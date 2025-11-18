قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعرف على 7 طرق تساعدك على تحسين الذاكرة

تعرف على 7 طرق تساعدك على تحسين الذاكرة..
تعرف على 7 طرق تساعدك على تحسين الذاكرة..
رنا عصمت

هناك بعض الأطعمة التي تحسن وظائف المخ وتحسن الذاكرة بشكل سريع وفى نفس الوقت الأطعمة التى تدمر الدماغ ويجب الامتناع عنها خلال الامتحانات، وذلك وفقا لما جاء في موقع “healthline”.

 

تعرف على 7 طرق تساعدك على تحسين الذاكرة..

1- كن نشيطًا بدنيًا كل يوم:

النشاط البدنى يزيد تدفّق الدم إلى الجسم كله، بما في ذلك الدماغ، مما قد يساعد على الحفاظ على الذاكرة قوية.

يوصي بـ 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط الهوائي المعتدل مثل المشي السريع، أو 75 دقيقة أسبوعيًا من النشاط الهوائي القوي مثل الجري.

ويُفضّل توزيع النشاط على أيام الأسبوع، وإن لم تجد وقت لممارسة تمرين كامل، يمكنك القيام بعدة فترات مشي لمدّة 10 دقائق خلال اليوم.

2- حافظ على نشاط ذهنك:

تساعدالانشطة الذهنية في الحفاظ على صحة الدماغ، وقد تساهم أيضًا في الوقاية من بعض أنواع فقدان الذاكرة، ويمكنك:

-حل الكلمات المتقاطعة

-القراءة

-لعب الألعاب الذهنية

-تعلم العزف على آلة موسيقية

-ممارسة هوايات جديدة

-التطوع في الأنشطة المجتمعية

3- اقضِ وقت مع الآخرين:

التواصل الاجتماعي يساعد على الوقاية من الاكتئاب و التوتر، وكلاهما قد يسهمان في فقدان الذاكرة. حاول تعزيز علاقاتك مع العائلة والأصدقاء، خاصة إذا كنت تعيش بمفردك.

4- نظّم حياتك:

يزداد احتمال النسيان عندما تكون البيئة من حولك فوضوية أو عندما تتشتت ملاحظاتك، لذا جرّب ما يلي:

-تدوين المهام والمواعيد في مفكرة أو دفتر أو تطبيق إلكتروني

-تكرار المعلومات بصوت مرتفع عند كتابتها لتعزيز تثبيتها

-تحديث قائمة المهام أولًا بأول

-وضع الأغراض الأساسية مثل المفاتيح والنظارة والمحفظة في مكان ثابت

-قلّل مصادر الإلهاء، ولا تقم بعدة مهام في الوقت نفسه. ركّز على المعلومة التي تريد تذكّرها، ويمكنك ربطها بأغنية أو عبارة مألوفة.

5-نم جيدًا:

قلة النوم أو اضطرابه ترتبط بفقدان الذاكرة. لذا ينبغي إعطاء النوم الصحي أولوية، ويحتاج البالغون إلى 7–9 ساعات نوم ليلي منتظم.

6-اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا:

النظام الغذائي الصحى مهم لصحة الدماغ، لذا احرص على تناول:

-الفواكه والخضروات.

-الحبوب الكاملة

-مصادر البروتين قليلة الدهون مثل الأسماك والبقوليات والدواجن

7-تعامل مع الأمراض المزمنة:

اتبع تعليمات الطبيب إذا كنت تعاني من حالات مثل:

-ارتفاع ضغط الدم.

-السكري.

-الاكتئاب.

-السمنة.

-فقدان السمع.

تعرف على 7 طرق تساعدك على تحسين الذاكرة تحسين الذاكرة الذاكرة

