قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يشكو نائب رئيس البنك الأهلي إلى 3وزراء والبنك المركزي والنائب العام
الشاباك يعتقل إسرائيلي بتهمة التخابر مع إيران
تأييد قرار منع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال
التعليم بايظ.. تفاصيل أزمة عنيفة بين الأهلي ومسئول بأحد البنوك
ربع محترف.. شوبير يكشف حقيقة خلاف حسام حسن مع مصطفي محمد
انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل
تفاصيل جائزة التميُّز من البنك التجاري الدولي عن فئة الريادة في النشر والتعليم
الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل
معرض الاتصالات يؤكد: إفريقيا قادمة تكنولوجيا
حقيقة تخلي الرئيس الفنزويلي عن منصبه
الحكومة توافق على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات
اتحاد الكرة يوضح إجراءات شراء الجماهير لتذاكر مباريات كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة تستضيف وفداً من وكلاء السفر والإعلاميين الألمان في رحلة تعريفية لشرم الشيخ

وفد من وكلاء السفر والإعلاميين الألمان
وفد من وكلاء السفر والإعلاميين الألمان
محمد الاسكندرانى

استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفداً من وكلاء السفر وممثلي وسائل الإعلام الألمانية، في زيارة تعريفية إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع منظم الرحلات الألماني TUI.

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تنشيط الحركة السياحية الوافدة من السوق الألمانية، وتعزيز حضور المقصد المصري على خريطة السياحة العالمية.

وضم الوفد Benjamin Jacobi، الرئيس التنفيذي لمنظم الرحلات الألماني TUI، و17 وكيلاً سياحياً من كبرى شركات ومكاتب السفر في السوق الألمانية، بالإضافة إلى 8 من ممثلي أهم الصحف والمجلات المهنية والجماهيرية في ألمانيا، بهدف الاطلاع على التطورات التي تشهدها مدينة شرم الشيخ والتعرّف على مقوماتها السياحية وبرامجها المتنوعة، بما يدعم مبيعات الموسم الشتوي المقبل.

وتأتي استضافة هذه الرحلة في إطار توجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بتكثيف التواصل مع منظمي الرحلات وشركات السياحة في الأسواق المصدّرة والمستهدفة، وتنظيم رحلات تعريفية لهم لتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية الفريدة التي يقدمها المقصد المصري، بما يسهم في زيادة معدلات التدفقات السياحية خلال الفترات المقبلة.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الرحلات التعريفية تُعد من أهم أدوات الترويج السياحي لما توفره من فرص لبناء الثقة لدى منظمي الرحلات والاطلاع المباشر على المقاصد المصرية ومزاياها التنافسية. 

وقال إن استضافة هذا الوفد تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنويع آليات الترويج وضمان الوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور المستهدف، فضلاً عن مواصلة الجهود لتعزيز تدفق السياحة الألمانية إلى مصر.

وخلال الزيارة، عقد المهندس أحمد يوسف اجتماعاً مع Benjamin Jacobi، بحضور عمرو كريم، مدير عام شركة ترافكو للسياحة، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك في الترويج للمقصد المصري داخل السوق الألمانية، واستعراض إمكانية تنفيذ أنشطة ترويجية مشتركة للتعريف بالمنتجات السياحية المصرية المتنوعة، بما في ذلك التجارب السياحية الجديدة ومنها التجربة التي يقدمها المتحف المصري الكبير، وكذلك التطور العمراني الذي تشهده المدن السياحية والمناطق الساحلية مثل مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي.

كما شهد اللقاء مناقشة حجم الطلب السياحي على المقصد المصري وسبل تعزيز التدفقات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاتفاق على تسيير رحلتين أسبوعياً من مطاري فرانكفورت ودوسلدورف إلى مطار شرم الشيخ، وذلك بعد فترة توقف نتجت عن التطورات الإقليمية الأخيرة.

في السياق ذاته، أوضح محمد فرج، المشرف المالي والإداري على المكتب السياحي في برلين ودول الإشراف التابعة، أن TUI تُعد من أبرز الشركات الداعمة للمقصد المصري، حيث بلغ عدد السائحين الذين استقدمتهم إلى مصر أكثر من 400 ألف سائح في عام 2023، وارتفع إلى ما يقارب 500 ألف سائح في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 600 ألف سائح بنهاية عام 2025. 

كما أكد استمرار التواصل مع منظمي الرحلات الألمان لتزويدهم بآخر مستجدات القطاع وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة لتعزيز الحركة السياحية إلى مصر.

وقد تضمن برنامج الرحلة التعريفية للوفد عدداً من التجارب السياحية المميزة، من بينها القيام برحلة بحرية وممارسة رياضة الغوص في أعماق البحر الأحمر، والقيام برحلة سفاري في صحراء سيناء، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تعكس تنوع وتميز المنتج السياحي بمدينة شرم الشيخ.

وعلى هامش الزيارة، التقى المهندس أحمد يوسف بكل من الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ريكسوس والرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق أكور، حيث تم بحث سبل التعاون لتعظيم الاستفادة من الرحلات التعريفية والمهنية وتنفيذ حملات مشتركة في الأسواق الرئيسية والمستهدفة.

وزارة السياحة وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

فاجئني بفعل مخل.. تفاصيل اتهام ممرض بالتحرش بمريضة بمستشفى بالدقي

أسعار الدواجن

الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

شرطة حرس الحدود البلغارية

مصرع 3 مصريين بسبب التجمد قرب الحدود مع تركيا.. اعرف الأسماء

أرشيفية

الأم وأعوانها اعترفوا.. تفاصيل جديدة في جريمة فتاة البرميل

الغندور

أين المنطق.. الغندور يعلق على ثالث أفضل لاعب فى العالم

أسعار الفراخ اليوم الخميس20 نوفمبر

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 نوفمبر

انقطاع المياه

قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدا لمدة 9 ساعات

بيراميدز

بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن انتقال إبراهيم عادل للأهلي

ترشيحاتنا

غزة

34 شهيداً وعائلات تُمحى بالكامل تحت القصف الإسرائيلي

جانب من اللقاء

استشاري: العنف الأسري والمجتمعي يهدد صحة الأطفال النفسية

صورة أرشيفية

قرار حاسم في غزة.. أوروبا تعلن تدريب آلاف الفلسطينيين

بالصور

وحدة حماية الطفل بالشرقية تشارك في الورشة التدريبية ضمن برنامج تمكين

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

بيطري الشرقية يضبط 328 طن لحوم فاسدة ويحصن 614 ألف رأس ماشية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

فيديو

ما هو فيروس ماربورج

انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد