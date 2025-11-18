قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في أسبوع مع تزايد مخاوف قطاع التكنولوجيا

أ ش أ

تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوع، اليوم /الثلاثاء/، متأثرة بموجة بيع عالمية نتيجة المخاوف بشأن التقييم المفرط لقطاع التكنولوجيا وتراجع احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة في المستقبل القريب.


وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.08% ليصل إلى 565.47 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 7 نوفمبر، بينما هبطت البورصات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا.


وسجل مؤشر داكس الألماني انخفاضا بنسبة 1.16% إلى 23312.40 نقطة، وتراجع مؤشر فوتسي البريطاني نحو 0.8% إلى 9588.31 نقطة، بينما هبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.2% إلى 8014.47 نقطة. 


وكانت أسهم البنوك الأوروبية الأكثر تراجعا ضمن المؤشرات، بانخفاض يزيد على 2% لكل منها.


وتظل الأسواق العالمية هشة مع ترقب النتائج المرتقبة لشركة "إنفيديا" المقرر إعلانها غدا /الأربعاء/، وسط مخاوف متزايدة من فقاعة محتملة في قطاع الذكاء الاصطناعي.


وفي أوروبا، تكبد صانعو معدات الذكاء الاصطناعي خسائر، حيث انخفضت أسهم سيمنز إنرجي بنسبة 3% وشنايدر إلكتريك بنسبة 2%، فيما تراجعت أسهم أيه بي بي بنسبة 4% بعد تأكيد الشركة توقعاتها للنمو، مخيبة بذلك آمال المستثمرين.


ويواصل المتداولون التحفظ قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية المؤجل منذ فترة طويلة والمقرر بعد غد /الخميس/، في وقت أشارت فيه استطلاعات خاصة إلى تراجع سوق العمل، بينما قللت التصريحات المتشددة لمعظم صانعي السياسات في الفيدرالي من توقعات خفض معدلات الفائدة في ديسمبر المقبل.


وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت أسهم شركة الأدوية السويسرية "روش هولدينج" بنحو 6% بعد الإعلان عن نتائج التجارب النهائية لعقارها الجديد لعلاج سرطان الثدي جيريديسترانت.
 

