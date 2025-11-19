علي عبد النبي: الغرب انتقد طموح مصر النووي وبوتين عرض المشروع بعد رؤية الاستقرار والإرادة السياسية

كشف الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن مصر واجهت لسنوات طويلة ضغوطًا وانتقادات غربية حول رغبتها في امتلاك محطات نووية، قائلاً: «سمعنا كلام مش كويس من الغرب.. كانوا بيقولولنا انتوا عاوزين محطات نووية ليه؟».

البرنامج النووي المصري

وأكد أن يوم 15 نوفمبر 2015 شكل نقلة نوعية ومعنوية كبيرة في مسار البرنامج النووي المصري.

وأوضح عبد النبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، أن المبادرة لإنشاء المحطات النووية لم تكن من الجانب المصري، بل كانت من روسيا، مضيفًا: «مش مصر اللي طلبت.. بوتين هو اللي طلب يعمل محطات نووية في مصر لأنه شاف استقرار وإرادة سياسية حقيقية».

محطة الضبعة النووية

وأشار إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية يُعد المشروع الوحيد عالميًا الذي يجمع بين القرض والتمويل ضمن اتفاقه، وهو ما يعكس ثقة دولية في السياسة المصرية والرؤية المستقبلية للدولة تجاه الطاقة النووية، ويؤكد أن مصر دخلت مرحلة جديدة من الجدية والقدرة على تنفيذ المشاريع الكبرى.