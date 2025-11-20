مراحل هامة في حياة فلافيو مانزوني مهندس التصميم بـ فيراري حاليا

فلافيو مانزوني هو مهندس معماري ومصمم سيارات إيطالي، ويعمل حاليا كبير مسؤولي التصميم في فيراري منذ عام 2010، وقاد مانزوني تطوير العديد من طرازات فيراري الأيقونية، من ضمنها، LaFerrari، و F12berlinetta، و Roma، و Monza SP1، وقبل فيراري عمل في شركات سيارات عديدة منها، سيات، وفولكس فاجن، ولانسيا.

حياه فلافيو مانزوني المهنية

يشرف فلافيو مانزوني على عملية التصميم الكاملة داخل شركة فيراري، من المفهوم الأولي إلى النموذج النهائي، مما يعكس تحول فيراري إلى التصميم الداخلي بعد عقود من التعاون مع بيوت التصميم الخارجية مثل بينينفارينا.

وقاد فلافيو مانزوني تصميم العديد من طرازات فيراري الأيقونية والحائزة على جوائز، من ضمنها، LaFerrari، و F12 Berlinetta، و 812 Superfast، و 296 GTB، و Purosangue وكانت أول سيارة دفع رباعي من فيراري، و 12Cilindri .

فلسفة تصميم فلافيو مانزوني

يركز فلافيو مانزوني على المزج بين الأناقة الفنية والتكنولوجيا المتطورة، مع الحفاظ على التوازن بين تراث فيراري الغني ورؤيتها المستقبلية، ويؤكد على أن الشكل يتبع الوظيفة ولكن بلمسة إبداعية وفنية عالية.

وبفضل قيادته أصبحت فيراري العلامة التجارية الأكثر نجاحًا في تاريخ جوائز "Red Dot Award" المرموقة للتصميم.

الخلفية التعليمية لـ فلافيو مانزوني

يحمل فلافيو مانزوني شهادة في الهندسة المعمارية مع تخصص في التصميم الصناعي من جامعة فلورنسا، وقبل الانضمام إلى فيراري، عمل في شركات سيارات كبرى أخرى مثل لانشيا، ومازيراتي، وسيات، ومجموعة فولكس فاجن، وشغل منصب مدير التصميم الإبداعي للمجموعة وأشرف على تصاميم سكودا وبنتلي وبوجاتي وفولكس فاجن.

وجدير بالذكر ان فلافيو مانزوني لا يقتصر شغفه على السيارات فقط، بل يهتم بمجموعة واسعة من المجالات منها، الفنون والعلوم والموسيقى، ويستمد الإلهام من مصادر مختلفة مثل أفلام الخيال العلمي والفن المعماري.

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات بدأ مع تأسيس إنزو فيراري لـ "سكوديريا فيراري" في عام 1929 كفريق سباقات لشركة ألفا روميو.

وفي عام 1947، أنتجت فيراري أول سيارة تحمل اسمها، وهي طراز 125 S، مع نقل مصنعها إلى مارانيلو بعد الحرب العالمية الثانية، وتوسعت الشركة لتصبح شركة عامة في عام 1960، وبعد ذلك أصبحت جز من مجموعة فيات في عام 1969، قبل أن تنفصل عنها رسميًا في عام 2016.