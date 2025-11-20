قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
تكنولوجيا وسيارات

مراحل هامة في حياة فلافيو مانزوني مهندس التصميم بـ فيراري حاليا

حياة فلافيو مانزوني مهندس فيراري الحالي
حياة فلافيو مانزوني مهندس فيراري الحالي
إبراهيم القادري

فلافيو مانزوني هو مهندس معماري ومصمم سيارات إيطالي، ويعمل حاليا كبير مسؤولي التصميم في فيراري منذ عام 2010، وقاد مانزوني تطوير العديد من طرازات فيراري الأيقونية، من ضمنها، LaFerrari، و F12berlinetta، و Roma، و Monza SP1، وقبل فيراري عمل في شركات سيارات عديدة منها، سيات، وفولكس فاجن، ولانسيا.

حياة فلافيو مانزوني مهندس فيراري 

حياه فلافيو مانزوني المهنية

يشرف فلافيو مانزوني على عملية التصميم الكاملة داخل شركة فيراري، من المفهوم الأولي إلى النموذج النهائي، مما يعكس تحول فيراري إلى التصميم الداخلي بعد عقود من التعاون مع بيوت التصميم الخارجية مثل بينينفارينا.

حياة فلافيو مانزوني مهندس فيراري 

وقاد فلافيو مانزوني تصميم العديد من طرازات فيراري الأيقونية والحائزة على جوائز، من ضمنها، LaFerrari، و F12 Berlinetta، و 812 Superfast، و 296 GTB، و Purosangue وكانت أول سيارة دفع رباعي من فيراري، و 12Cilindri .

فلسفة تصميم فلافيو مانزوني

يركز فلافيو مانزوني على المزج بين الأناقة الفنية والتكنولوجيا المتطورة، مع الحفاظ على التوازن بين تراث فيراري الغني ورؤيتها المستقبلية، ويؤكد على أن الشكل يتبع الوظيفة ولكن بلمسة إبداعية وفنية عالية.

حياة فلافيو مانزوني مهندس فيراري 

وبفضل قيادته أصبحت فيراري العلامة التجارية الأكثر نجاحًا في تاريخ جوائز "Red Dot Award" المرموقة للتصميم.

الخلفية التعليمية لـ فلافيو مانزوني

يحمل فلافيو مانزوني شهادة في الهندسة المعمارية مع تخصص في التصميم الصناعي من جامعة فلورنسا، وقبل الانضمام إلى فيراري، عمل في شركات سيارات كبرى أخرى مثل لانشيا، ومازيراتي، وسيات، ومجموعة فولكس فاجن، وشغل منصب مدير التصميم الإبداعي للمجموعة وأشرف على تصاميم سكودا وبنتلي وبوجاتي وفولكس فاجن.

حياة فلافيو مانزوني مهندس فيراري 

وجدير بالذكر ان فلافيو مانزوني لا يقتصر شغفه على السيارات فقط، بل يهتم بمجموعة واسعة من المجالات منها، الفنون والعلوم والموسيقى، ويستمد الإلهام من مصادر مختلفة مثل أفلام الخيال العلمي والفن المعماري.

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات 

تاريخ شركة فيراري في صناعة السيارات بدأ مع تأسيس إنزو فيراري لـ "سكوديريا فيراري" في عام 1929 كفريق سباقات لشركة ألفا روميو. 

حياة فلافيو مانزوني مهندس فيراري 

وفي عام 1947، أنتجت فيراري أول سيارة تحمل اسمها، وهي طراز 125 S، مع نقل مصنعها إلى مارانيلو بعد الحرب العالمية الثانية، وتوسعت الشركة لتصبح شركة عامة في عام 1960، وبعد ذلك أصبحت جز من مجموعة فيات في عام 1969، قبل أن تنفصل عنها رسميًا في عام 2016. 

فيراري فلافيو مانزوني مصمم سيارات إيطالي LaFerrari F12berlinetta Roma حياه فلافيو مانزوني المهنيه

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

جامعة حلوان

حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

فتح باب التقديم لبرنامج «التميز في العلوم التطبيقية والابتكار»

وزير السياحة والآثار

وزير الآثار: منتجاتنا تمنح السائح تجربة متكاملة من السياحة الثقافية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي

الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين

سيارات البنزين

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

