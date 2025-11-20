القبض على شاب صدم فتاة بدراجته النارية في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد دراجة نارية لإصطدامه بشقيقته وإحداث إصابتها ولاذ بالهرب بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة باب شرق بالإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاملة "مصابه بكسور وسحجات متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة) وبسؤالها قررت أنه حال عبورها الطريق من مكان غير مخصص للعبور إصطدمت بها دراجة نارية مما أدى لحدوث إصابتها.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية " سارية التراخيص" وقائدها (فنى بإحدى الشركات- مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه دون قصد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الدراجة النارية.