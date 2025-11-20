مؤتمر صحفي لتوروب بالأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

يحضر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، غدًا المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري.

وتقام فعاليات المؤتمر في تمام الواحدة والنصف ظهر غد الجمعة، بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة.

ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن رؤيتهما لمباراة شبيبة القبائل، والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

ويستعد الأهلي لممواجهة فريق شبيبة القبائل الجزائري في السادسة مساء بعد غدٍ باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.