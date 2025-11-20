محافظ الفيوم يناقش الاستعدادات النهائية لمهرجاني "الفيوم السينمائي الدولي" و"تونس للخزف والفخار

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، أن مهرجاني "الفيوم السينمائي الدولي" و"تونس للخزف والفخار ، يعطيان فرصة أكبر لزائري قرية تونس السياحية للتعرف على مقوماتها البيئية والطبيعية، وما تتمتع به من ميزات نسبية وحرف يدوية، تلك الميزات التى ألهمت الراحلة ايفيلين بيورية السويسرية لإنشاء مدرسة لتعليم أهالي قرية تونس صناعة الفخار والخزف، مشيراً أن فعاليات المهرجان تأتي بالتزامن مع فعاليات الدورة الخامسة من المسابقة الدولية لفن الكاريكاتير والبورتريه الساخر "كاريكاتونس" بحضور نخبة من سفراء الدول والفنانين ولفيف من المهتمين بفن الكاريكاتير من مصر ومختلف دول العالم.



جاء ذلك خلال عقد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنظيم الدورة الثانية من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، المزمع انعقاده خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري، ومهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية المقرر انعقاده خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، واللذان يتزامن مع فعالياتهما تنظيم الدورة الخامسة من المسابقة الدولية لفن الكاريكاتير والبورتريه الساخر "كاريكاتونس" التي تعد من أهم الفعاليات الثقافية والدبلوماسية التي تقام سنوياً على أرض المحافظة بمشاركة فنانين وسفراء من مختلف دول العالم.



خلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم، من ممثلي الجهات ذات الصلة، إلى الترتيبات النهائية لتنظيم الدورة الثانية من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، الذي يهدف إلى تطوير البيئة الثقافية، ووضع المحافظة على خريطة الإنتاج الثقافي السينمائي التي تهتم بالبيئة والفنون المعاصرة، ويمثل ثمرة للتعاون بين محافظة الفيوم، ووزارات البيئة، والسياحة والآثار، والثقافة، وجامعة الفيوم، وعدد من المؤسسات المهتمة بالثقافة والفنون، ويستهدف جذب أهم نجوم السينما من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية، والترويج السياحي لمقومات المحافظة السياحية والأثرية ووضعها على خريطة السياحة العالمية .



وشدد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن، بضرورة الجاهزية التامة، وسرعة الانتهاء من أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة، ورفع كفاءة وتخطيط الطرق، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات، وتطوير مداخل القرى الواقعة على طول خط سير المهرجان بالشكل الذي يراعي الهوية البصرية للمحافظة، موجهاً مدير عام الصيانة والتشغيل بشركة كهرباء الفيوم، بضرورة تدبير مولد كهرائي طوال فترة المهرجان، تجنباً لحدوث أي أعطال طارئة بالتيار الكهربائي.



كما استعرض مدير مهرجان الفيوم السينمائي سيد عبد الخالق، أجندة المهرجان والبرنامج الزمني للفعاليات المزمع تنفيذها، وأكد المحافظ، على ضرورة خروج المهرجان بالشكل اللائق الذي يسهم في إظهار الفيوم بالمظهر الحضاري اللائق أمام ضيوفها الوافدين إليها من مصر ومختلف دول العالم، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود وحشد كافة الإمكانيات لاستمرارية النجاح الذي تحقق بالدورة الأولى من المهرجان.



كما تناول الاجتماع، مناقشة آخر الاستعدادات لمهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، وأشار محافظ الفيوم، أن قرية تونس تتميز بموقعها الفريد على ساحل بحيرة قارون، وإقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية، له دور كبير في تنشيط حركة السياحة للمحافظة، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بهذه القرى والارتقاء بالصناعات اليدوية والحرفية التي تجسد تراث الفيوم.