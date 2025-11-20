قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
اقتصاد

معهد التخطيط يستضيف اجتماعًا إقليميًا لبيوت الخبرة عن المياه والطاقة والغذاء

معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي
آية الجارحي

استضاف معهد التخطيط القومي ورشة عمل إقليمية موسعة لعدد من بيوت الخبرة المتوسطية والمؤسسات البحثية ومشروعات PRIMA، بهدف مناقشة إنشاء إطار إقليمي للتعاون المستدام في مجال الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية (WEFE) وتعزيز التكامل بين هذه القطاعات الحيوية في منطقة البحر المتوسط.

وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل مشروع DIONYSUS الذي ينفذه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع مؤسسة PRIMA وCIHEAM–IAMM، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعميق الحوار العلمي، وتبادل الخبرات، ومراجعة أحدث المنهجيات والأدوات الكمية والنوعية المستخدمة في دراسة التشابكات بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ الدكتور/ أشرف العربي – رئيس معهد التخطيط القومي، أهمية هذا الحدث باعتباره منصة إقليمية رائدة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بإدارة الموارد الطبيعية في المنطقة.

وأشار العربي إلى أن ربط البحث العلمي بالسياسات العامة والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ يمثل أحد المحاور الأساسية لرسالة المعهد، لافتًا إلى أن استضافة المعهد لهذه الفعالية يعكس التزامه بدعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وإدارة الموارد المشتركة في دول البحر المتوسط.

شهدت ورشة العمل انعقاد ثلاث جلسات رئيسية ركزت على استعراض المنهجيات الحديثة والأدوات الكمية والنوعية المستخدمة في تحليل التشابكات بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية، ومناقشة دور الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية في دعم عمليات التحليل والنمذجة لقطاع WEFE.، بالإضافة إلى صياغة خارطة طريق لتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية وبيوت الخبرة، وتطوير شراكات مستدامة تدعم العمل البحثي المشترك وتمكّن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فادي محمد هشام – مسؤول التواصل في مشروع DIONYSUS، أن المشروع يعمل من خلال التعاون المتواصل بين الأطراف الفاعلة داخل قطاعات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، على بناء إطار تشاركي بين الشركاء المحليين والدوليين.

وأشار إلى أن تأسيس بيت الخبرة لمشروع ديونيسوس يمثل خطوة محورية نحو تطوير منهجيات بحثية مبتكرة، بما في ذلك إعداد مؤشر قياسي للتشابكات بين القطاعات المختلفة، الأمر الذي يضمن أن تكون مخرجات المشروع ذات تأثير واضح وملموس على حوكمة وإدارة الموارد الطبيعية.

شهدت الفعالية مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من عدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، من بينها:المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إيكاردا، المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء ، المعهد الدولي لبحوث سياسات المياه، معهد WEFE4MED، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وقد أسهمت هذه المشاركة في إثراء النقاشات، وتبادل الخبرات، واستعراض التجارب الناجحة في إدارة الموارد وتقوية الترابط بين القطاعات الحيوية .

