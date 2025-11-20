قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

يحيى أبو الفتوح: الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد رفاهية بل ضرورة استراتيجية لضمان النمو والاستدامة

يحيي ابو الفتوح
يحيي ابو الفتوح
أحمد عبد القوى

أكد  يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر PAFIX 2025 أن الارتفاع المتسارع في حجم الإنفاق على التكنولوجيا أصبح عنصرًا حاسمًا في دعم تنافسية المؤسسات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

 وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة أكبر في مخصصات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية، باعتبارها ركائز أساسية لضمان حضور مؤثر في السوق.  

وأوضح أبو الفتوح أن الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يستلزم تطوير أنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية أموال المؤسسات والعملاء، في ظل تزايد المخاطر المصاحبة لتبادل البيانات والتحول الرقمي المتسارع. وأكد أن الإنفاق على الأمن السيبراني لم يعد خيارًا إضافيًا، بل ضرورة لحماية الكيانات الاقتصادية من التهديدات المتنامية.  

وأشار إلى أن الميزانيات المخصصة لتطوير البنية التكنولوجية أصبحت ضخمة وتشكل تحديًا أمام لجان تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات المالية، خاصة مع ارتفاع تكاليف العقود المقومة بالدولار وتأثرها بتقلبات أسعار الصرف. وأضاف أن الكيانات الصغيرة تواجه صعوبة في تحمل هذه التكاليف، مما قد يدفع نحو موجة اندماجات بين المؤسسات لضمان الاستمرارية واستغلال الموارد بكفاءة أكبر.  

وأكد أن المنافسة الحالية بين المؤسسات تتركز على تعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد على هذه التقنيات سيؤدي مستقبلًا إلى خفض تكلفتها وتسهيل تبنيها على نطاق أوسع. وأوضح أن بناء بنية رقمية متكاملة أصبح شرطًا أساسيًا للنمو وليس ترفًا تنظيميًا.  

كما ناقش أبو الفتوح في جلسته النقاشية ضمن فعاليات المؤتمر عددًا من المحاور الجوهرية، منها أهمية الإسراع في التعامل مع التغيرات المستمرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر جميع خطوط الأعمال، وتوظيفها في ابتكار منتجات وخدمات جديدة تتوافق مع احتياجات العملاء وتطلعاتهم. وشدد على أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية يمثل ركيزة رئيسية لتبني التكنولوجيا الحديثة وضمان جاهزية المؤسسات للمستقبل.  

بنك اهلى مصر

