طريقة عمل سلطة القرع بالجرجير بمذاق لا يقاوم

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة القرع بالجرجير فهي من الأطباق الجانبية الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

مقادير سلطة القرع بالجرجير



● شرائح قرع مشوية

● جرجير

● بصل أحمر شرائح

● جبنة فيتا

● نعناع مفروم

● زيت زيتون

● حبوب خردل

● ملح وفلفل

● عصير ليمون

● عسل أبيض

● عين جمل للتزين حسب الرغبة

طريقة تحضير سلطة القرع بالجرجير



في طبق التقديم يرص الجرجير مع القرع المشوي

في الكبة توضع الجبنة والعسل وعصير الليمون وزيت الزيتون وقليل من الملح والفلفل

في طاسة يشوح البصل مع حبوب الخردل ثم تضاف إلى السلطة

وتقدم السلطة مع الصوص وتزين بعين الجمل