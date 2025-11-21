طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة.. بمذاق لا يقاوم

أصابع الدجاج المقرمشة من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال، فيمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة.

مقادير أصابع الدجاج المقرمشة



● دجاج أصابع

● ملح

● فلفل أسود

● بابريكا

● ثوم بودر

● بصل بودر

● بيضة

● مستردة

● دقيق

● بانكو

● زعتر جاف

● جبنة رومي مبشورة

● زيت للقلي

للصوص:

● مايونيز

● ليمون

● ثوم بودر

● عسل أبيض

● فلفل اسود



طريقة تحضير أصابع الدجاج المقرمشة



تتبل أصابع الدجاج بالملح والفلفل والتوابل والمستردة

تقلب في الدقيق

تقلب في خليط البيض والملح والفلفل

تقلب في خليط البانكو والدقيق

تقلى في الزيت وترش وهي ساخنة بالجبنة المبشورة

للصوص:

تخلط مقادير الصوص

تقدم أصابع البطاطس المقرمشة مع الصوص.