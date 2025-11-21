لأول مرة في مصر.. إجراء عملية غلق شرايين الأم الجافية عن طريق القسطرة المخية

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، انه لأول مرة في مصر، تم إجراء عملية غلق شرايين الأم الجافية عن طريق القسطرة المخية ، وذلك بمسشفي العجوزة .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن المريض عمره 74 عامًا أجنبي الجنسية يعاني من نزيف مزمن تحت الأم الجافية أجريت الفحوصات اللازمة وتقرر إجراء عملية غلق شرايين الأم الجافية عن طريق القسطرة المخية وحقن مادة صمغية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن هذا الإجراء يعد بديل لتفريغ النزيف المزمن تحت الأم الجالية بالطريقة التقليدية عن طريق فتح الجمجمة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان ، إلي ان هذا الإجراء يعد الأحدث عالميًا في علاج النزيف المزمن تحت الأم الجافية خاصة في كبار السن حيث يقلل من خطورة تفريغ النزيف جراحيًا ومن احتمال تكرار النزيف بعد العملية .

وزارة الصحة والسكان : المريض حاليًا بكامل وعيه

وتابعت وزارة الصحة والسكان ، إن المريض حاليًا بكامل وعيه ويتلقى الرعاية اللازمة داخل المستشفى حتى تمام الشفاء يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي.