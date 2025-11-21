قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

زيارة النجدة النهرية والمدينة المرورية.. الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيومهم العالمي

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
مصطفى الرماح

نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من الأطفال لمقر إدارة النجدة النهرية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حيث شاهدوا خلالها عروضاً لرجال شرطة البيئة  والمسطحات تعرفوا خلالها على طبيعة عملهم فى متابعة ورصد الحالة الأمنية بطول مجرى نهر النيل كما تم توزيع هدايا رمزية عليهم.

اليوم العالمي لحقوق الأطفال

 

وذلك إستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية لاسيما الإهتمام بالنشء وتنمية الفكر الأمنى لديهم لما يعكسه من إيجابيات على المجتمع بتنشئة أجيالاً تعى أهمية أمن الوطن والمواطن ودور رجال الشرطة فى هذا الصدد، وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.


وإمتدت الفعاليات إلى تنظيم زيارات للأطفال للإدارة العامة للمرور شاهدوا خلالها المدينة المرورية للأطفال والتى تهدف إلى تعليمهم السلوكيات السليمة عند التعامل مع الإرشادات والطرق.


و تضمنت فعاليات الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل زيارات للأطفال للإدارة العامة للحماية المدنية للتعرف على دورها فى حماية الأرواح والممتلكات وما تملكه من تقنيات ومعدات حديثة تمكنها من أداء هذا الدور بكفاءة وفاعلية فضلاً عن توزيع مطويات توعوية حول التعامل مع الحرائق.


وشهدت الفعاليات التى إمتدت على مستوى الجمهورية تنظيم زيارات للمدارس ودور رعاية الأيتام بمختلف المحافظات إحتفالاً بتلك المناسبة مع الأطفال وتوعيتهم بدور رجال الشرطة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والإستقرار.


كما تم فتح مستشفيات الشرطة للأطفال للكشف المجانى بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل، كما قام وفد من المجلس القومى للطفولة والأمومة بزيارة لمستشفى الشرطة بالعجوزة وسط ترحيب منهم بهذه المبادرة.

و قام وفد من المجلس بزيارة مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون للإطلاع على أوضاع النزيلات الحاضنات والرعاية المقدمة لهن ولأطفالهن، وتضمنت الزيارة توزيع هدايا على النزيلات ومشاهدة جانب من برامج الإصلاح والتأهيل المطبقة عليهن.

تتنوع الفعاليات التى تنظمها وزارة الداخلية على مدار العام للتواصل مع الأطفال من طلاب المدارس المختلفة وهو ما يؤكد حرص الوزارة على غرس القيم الوطنية لديهم و تعريفهم بدور رجال الشرطة فى بسط الأمن والنظام.

شرطة البيئة والمسطحات النجدة النهرية المدينة المرورية الداخلية اليوم العالمى لحقوق الطفل

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
