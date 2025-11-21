هيثم عمران: المشاركة السياسية جزء أصيل من ثقافة المواطن وانتمائه للدولة

أكد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، أن المشاركة السياسية تمثل أحد الركائز الأساسية لثقافة المواطن، وتعكس مستوى التزامه بالانتماء للدولة ودعمه لمسيرة البناء والتنمية.

دور المواطن في صنع القرار السياسي

وقال عمران، خلال حوار تليفزيوني عبر القناة الأولى الفضائية، إن المشاركة السياسية لا تقتصر على التصويت فحسب، بل تشمل دور المواطن في صنع القرار السياسي داخل الدولة، سواء كان ذلك بصفته ناخبًا أو مرشحًا، مشيرًا إلى أن هذا الدور يعزز من فعالية العملية الديمقراطية ويضمن تمثيلًا حقيقيًا لاحتياجات المجتمع.

وأوضح أن المشاركة السياسية تُعد عنصرًا رئيسيًا في أي دولة يحكمها الدستور والقوانين المنظمة للحياة العامة، مؤكداً أن نظم الحكم الحديثة تقوم أساسًا على وعي المواطن واستعداده للتفاعل الإيجابي مع قضايا وطنه.

تعزيز المشاركة السياسية

وأكد الدكتور هيثم عمران أن تعزيز المشاركة السياسية يسهم في دعم مؤسسات الدولة، وترسيخ مفهوم المواطنة، وتحفيز المجتمع على المساهمة في مستقبل البلاد.