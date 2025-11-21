أستاذ علم سياسية: وعي المواطن ركيزة أساسية في قوة الدولة واستقرارها

شدّد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، على أن المشاركة السياسية ليست مجرد حق، بل هي جزء أصيل من ثقافة المواطن ودليل واضح على انتمائه الحقيقي للدولة ودعمه لمؤسساتها.

الوعي والمسؤولية تجاه قضايا الوطن

وقال عمران، خلال لقائه على القناة الأولى الفضائية، إن المشاركة السياسية تعني انخراط المواطن في عملية صنع القرار داخل الدولة المصرية، سواء كان دوره يتمثل في الترشح أو في ممارسة حقه الدستوري كناخب، مؤكدًا أن هذا السلوك يعكس الوعي والمسئولية تجاه قضايا الوطن.

استقرار النظام الديمقراطي

وأضاف أن أي دولة تقوم على دستور وقوانين منظمة تُعد المشاركة السياسية فيها عنصرًا محوريًا لضمان استقرار النظام الديمقراطي وتعزيز فعالية مؤسسات الحكم، لافتًا إلى أن غياب المشاركة يضعف دور المواطن في تحديد مسار الدولة وسياساتها.

وأكد الدكتور هيثم عمران أن تعزيز المشاركة السياسية يسهم في دعم مسيرة التطوير والإصلاح، ويُعد مؤشراً على حيوية المجتمع وتمسكه بثوابت الدولة المصرية.