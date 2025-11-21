ظلّا معا 83 عاما .. سر أطول زواج في العالم حتى الآن

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الزوجان إليانور ولايل جيتنز من مدينة ميامي أنهما حصلا على لقب أطول زواج في العالم، بعدما ظلّا معاً 83 عاماً، وعن سر هذا الإنجاز قالا ببساطة: «نحب بعضنا البعض».

السيدة إليانور جيتنز (107 أعوام) وزوجها لايل جيتنز (108 أعوام)، كشفا بأن الحب الصادق والمتبادل كان العامل الأساسي للتماسك بينهما طيلة هذه المدة الطويلة.

وقد اعتمدت لجنة التحقق التابعة لموقع «لونجفيكويست» شهادة زواجهما التي تعود إلى عام 1942، إلى جانب بيانات التعداد السكاني الأميركي وأرشيفات أخرى موثّقة عبر عقود، لتأكيد أن زواجهما هو الأطول عالمياً حتى الآن.

يُذكر أن هذا اللقب انتقل إليهما بعد وفاة الزوجين البرازيليين الذين كانا يحتفظان به، حيث عاش الزوجان السابقان 85 عاماً معاً.

سر أطول زواج في العالم

بدأت قصة إليانور ولايل حين التقيا أول مرة في 1941 في مباراة كرة سلة بجامعة «كلارك أتلانتا» – أو ربما جامعة مورهاوس، بحسب ما تذكّرت إليانور – ولم يكن ذلك اللقاء سوى بدايتهما، إذ سرعان ما وقع الاثنان في الحب رغم أن لايل كان على وشك التجنيد خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي 4 يونيو 1942، تزوجا بعد أن منح لايل إذناً للتدريب لمدة ثلاثة أيام في قاعدة عسكرية بجورجيا، وكان يوم زفافهما أول لقاء بين لايل وعائلة إليانور. تذكّر لايل أنه غادر القطار في مقصورة منفصلة بسبب العنصرية السائدة آنذاك، ووصف تلك الرحلة الطويلة بأنها «استحقت العناء من أجل إليانور».

حين أُرسل لايل للخدمة العسكرية في إيطاليا ضمن فرقة المشاة 92 بالجيش الأميركي، كانت إليانور حاملاً بطفلهما الأول، وانتقّلت إلى نيويورك حيث التقت عائلة زوجها للمرة الأولى، واستمرت مراسلاتهما عبر البريد بالرغم من أن الرسائل كانت تُراقب من قبل الجيش.

وبعد نهاية الحرب، استقرا سوياً في نيويورك، حيث اجتازا امتحان الخدمة المدنية، وعمل كلاهما في وظائف حكومية، كما سافرا، وكان من بين وجهاتهما المفضّلة غوادلوب في البحر الكاريبي.

ولم يكن التعلّم بعيداً عن حياتهما، إذ حصلت إليانور وهي في السابعة والستين من عمرها على درجة الدكتوراه في التعليم الحضري من جامعة فوردهام في برونكس، بينما ظل الزوجان ناشطين في رابطة خريجي جامعة كلارك أتلانتا، قبل أن ينتقلا إلى ميامي ليكونا أقرب إلى ابنتهما أنجيلا.

وفي المقابلة التي أجرتها «لونجفيكويست» معهم، عبّر لايل عن سعادته بالبقاء إلى جانب زوجته، وقال: «أنا سعيد بوجودي هنا، نستمتع بوقتنا معاً… قمنا بالكثير من الأشياء معاً».

وأكد لايل أنه يفتقد نيويورك، وأقر بأنه لم يستطع تصديق أن زواجه من إليانور حقق أرقاماً قياسية.