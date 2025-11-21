قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ظلّا معا 83 عاما .. سر أطول زواج في العالم حتى الآن

أطول زواج في العالم
أطول زواج في العالم
أحمد أيمن

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الزوجان إليانور ولايل جيتنز من مدينة ميامي أنهما حصلا على لقب أطول زواج في العالم، بعدما ظلّا معاً 83 عاماً، وعن سر هذا الإنجاز قالا ببساطة: «نحب بعضنا البعض». 

السيدة إليانور جيتنز (107 أعوام) وزوجها لايل جيتنز (108 أعوام)، كشفا بأن الحب الصادق والمتبادل كان العامل الأساسي للتماسك بينهما طيلة هذه المدة الطويلة. 

وقد اعتمدت لجنة التحقق التابعة لموقع «لونجفيكويست» شهادة زواجهما التي تعود إلى عام 1942، إلى جانب بيانات التعداد السكاني الأميركي وأرشيفات أخرى موثّقة عبر عقود، لتأكيد أن زواجهما هو الأطول عالمياً حتى الآن. 

يُذكر أن هذا اللقب انتقل إليهما بعد وفاة الزوجين البرازيليين الذين كانا يحتفظان به، حيث عاش الزوجان السابقان 85 عاماً معاً. 

سر أطول زواج في العالم

بدأت قصة إليانور ولايل حين التقيا أول مرة في 1941 في مباراة كرة سلة بجامعة «كلارك أتلانتا» – أو ربما جامعة مورهاوس، بحسب ما تذكّرت إليانور – ولم يكن ذلك اللقاء سوى بدايتهما، إذ سرعان ما وقع الاثنان في الحب رغم أن لايل كان على وشك التجنيد خلال الحرب العالمية الثانية. 

وفي 4 يونيو 1942، تزوجا بعد أن منح لايل إذناً للتدريب لمدة ثلاثة أيام في قاعدة عسكرية بجورجيا، وكان يوم زفافهما أول لقاء بين لايل وعائلة إليانور. تذكّر لايل أنه غادر القطار في مقصورة منفصلة بسبب العنصرية السائدة آنذاك، ووصف تلك الرحلة الطويلة بأنها «استحقت العناء من أجل إليانور». 

حين أُرسل لايل للخدمة العسكرية في إيطاليا ضمن فرقة المشاة 92 بالجيش الأميركي، كانت إليانور حاملاً بطفلهما الأول، وانتقّلت إلى نيويورك حيث التقت عائلة زوجها للمرة الأولى، واستمرت مراسلاتهما عبر البريد بالرغم من أن الرسائل كانت تُراقب من قبل الجيش. 

وبعد نهاية الحرب، استقرا سوياً في نيويورك، حيث اجتازا امتحان الخدمة المدنية، وعمل كلاهما في وظائف حكومية، كما سافرا، وكان من بين وجهاتهما المفضّلة غوادلوب في البحر الكاريبي. 

ولم يكن التعلّم بعيداً عن حياتهما، إذ حصلت إليانور وهي في السابعة والستين من عمرها على درجة الدكتوراه في التعليم الحضري من جامعة فوردهام في برونكس، بينما ظل الزوجان ناشطين في رابطة خريجي جامعة كلارك أتلانتا، قبل أن ينتقلا إلى ميامي ليكونا أقرب إلى ابنتهما أنجيلا. 

وفي المقابلة التي أجرتها «لونجفيكويست» معهم، عبّر لايل عن سعادته بالبقاء إلى جانب زوجته، وقال: «أنا سعيد بوجودي هنا، نستمتع بوقتنا معاً… قمنا بالكثير من الأشياء معاً». 

وأكد لايل أنه يفتقد نيويورك، وأقر بأنه لم يستطع تصديق أن زواجه من إليانور حقق أرقاماً قياسية.

أطول زواج في العالم سر أطول زواج في العالم أقدم زوجين في العالم أمريكا الزوجان إليانور ولايل جيتنز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: قصص القرآن خلاصة علم الله اللامتناهي ويجب تدبرها

خالدالجندي

خالد الجندي يوضح منهج فهم القصص القرآني ويؤكد ضرورة إحياء التدبر

مبادرة «يوم بلا شاشات.. معًا نتواصل»

رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية: التكنولوجيا ليست عدوًا.. والمشكلة في كيفية استخدامها

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد